Eine Woche Action bei Fahrrad Neumann in Brilon

Brilon-Totallokal: Am 8. Und 9. Mai ist der Kalkhoff E-Bike Truck zu Gast in der Keffelker Straße…

brilon-totallokal: Im Rahmen der Aktionswochen im Briloner Store von Fahrrad Neumann und Liquid-Life werden weitere Testmöglichkeiten geboten. Am 8. Und 9. Mai ist der Kalkhoff E-Bike Truck zu Gast in der Keffelker Straße und hat reichlich Bikes zum Probe fahren aus der City- und Trekkingbike-Sparte an Board. Jeder, der schon immer gern E-Bike fahren wollte ist eingeladen und kann sich nebenbei noch mit Jubiläumsschnäppchen aus über 10.000 lagernden Zubehör- und Bekleidungsartikeln eindecken.

Am Freitag wird der Kalkhoff E-Bike Truck dann durch den Focus Event Truck abgelöst. Die Focus E-Bikes fühlen sich im Dreck besonders wohl und MTB Begeisterte kommen voll auf ihre Kosten.

Wer sich schnell entscheidet erhält noch bis zum 19. Mai 10 Prozent Rabatt auf E-Bikes und 12 Prozent Rabatt auf Fahrräder. Zusätzlich hält der Store noch 18 weitere attraktive Jubiläumsangebote bereit *

Parallel dazu läuft ab Donnerstag das IXS Dirtmasters Festival in Winterberg hier ist Liquid-Life mit zwei Ständen am Start. Die Liquid-Life Academy mit Marc Brodesser ist direkt am Übungsparcours zu finden. Hier können Kurse gebucht und die neuesten Fahrtechniktipps abgeholt werden. Direkt ab Bobhaus, wo auch der modulare Mercedes-Pumptrack aufgebaut ist sorgt Liquid-Life zusammen mit den Litauer Herstellern der MTB Hopper Rampen für diverse Jumpsessions. Schaut zu, wie die Sprungprofis es ordentlich krachen lassen. Wer möchte kann die transportablen Rampen direkt vor Ort kaufen.

*Angebote sind vom 4. Bis zum 19. Mai gültig, sofern nicht anders angegeben, nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. angegeben. Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Jeder Gutschein ist pro Kunde/Einkauf nur ein Mal einlösbar. Reduzierte Ware, LTD und One Modelle bei allen Angeboten ausgenommen.

Quelle: Wiebke Landwehr, Liquid-Life GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon