Kinder werden zu „Müll-Sortier- Experten“

Brilon-Totallokal: Abfall ist ein Thema, das schon die Kleinsten begleitet.

brilon-totallokal: Gelber Sack, blaue Tonne, Biomüll, Restmüll, so wird in jedem Haushalt und auch in der Kita täglich sortiert und getrennt. Einen spannenden Vormittag zum Thema Müllentsorgung erlebten die Kinder der Kita St. Elisabeth in Brilon nun Anfang Mai.

Jan Frigger von der Firma Stratmann aus Bestwig besuchte mit verschiedenen, einlaminierten Materialien und Muster-Tonnen die Kinder und erklärte spielerisch und anschaulich, wie Müll richtig sortiert wird und wie aus Bioabfällen mit Hilfe von Willi Wurm Kompost wird.

Das korrekte Trennen und Sortieren von Abfällen ist eine wichtige Grundvoraussetzung für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Im Anschluss durfte jedes Kind den Müllwagen genau in den Blick nehmen und eine leere, blaue Mülltonne zum Entladen hochfahren. Die Kinder bedanken sich herzlich bei Mariannes Vater Thomas Schulz für die Organisation des Besuchs.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon