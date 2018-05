Brilon-Totallokal: Der 1. Vorsitzende Peter Henke konnte im gut gefüllten Saal des Gasthof Canisius zahlreiche Vereinsmitglieder zur Generalversammlung begrüßen.

brilon-totallokal: Auf der Tagesordnung standen neben den üblichen Berichten der Geschäftsführung, des Stabführers und des Kassierers einmal mehr die Vorstandswahlen. Nach dem schrecklichen Unfalltod des ehemaligen Kassierers Ralf Kraft hatte der stellv. Kassierer Thorsten Jochheim das Amt zunächst kommissarisch übernommen. Jetzt wurde er offiziell als Kassierer gewählt.

Nach der Wahl setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen

1. Vorsitzender Peter Henke

Stellv. Vorsitzende Laura Pape

Kassierer Thorsten Jochheim

Geschäftsführerin Joelle Horstmann

Stellv. Kassierer Julian Bork

Stellv. Geschäftsführerin Irina Kraft

Beisitzer Tobias Ising, Christin Kraft, Sandra Kraft, Johanna Arens (Aktivenvertreterin), Lennart Strohmenger (Aktivenvertreter)

Stabführer Jan Müller

Als weiteres standen auch wieder Ehrungen auf der Tagesordnung. Johanna Arens hat die Ehrennadel des Volksmusikerbundes für 10-jährige aktive Mitgliedschaft und Daniela Gerlach hat die Ehrennadel des Volksmusikerbundes für 25-jährige aktive Mitgliedschaft erhalten. Eine besondere Auszeichnung konnte Peter Henke an die stellv. Stabführerin Elke Becker verleihen. Sie erhielt die Ehrennadel des Volksmusikerbundes für 40-jährige aktive Mitgliedschaft.

Der Spielmannszug Wülfte e.V. hat in diesem Jahr zahlreiche Auftritte zu absolvieren. Die Schützenfesttermine der Schützenbruderschaften Alme, Eversberg, Ramsbeck und natürlich Wülfte sind fest im Terminkalender eingetragen. Dazu kamen in diesem Jahr noch die Freundschaftstreffen und Jubiläumsfeiern des Tambourkorps Unitas Scharfenberg und des Musikvereins Messinghausen. Des Weiteren stehen Termine wie Kinderschützenfest Petersborn, Stadtschützenfest vom Stadtverband Brilon in Madfeld und das Stadtschützenfest vom Stadtverband Meschede in Eversberg auf dem Programm.

Ein besonderes Highlight aber war sicher das Landesmusikfest in Schmallenberg, welches am letzten Aprilwochenende stattgefunden hat. Die Musikerinnen und Musiker stellten sich unter der Leitung von Stabführer Jan Müller dem Wertungsgericht und nahmen am Wertungsspiel teil. Mit den Musikstücken „Nessaja“ und „Blaze away“ haben sie ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Dem Spielmannszug Wülfte e.V. wurde das Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ verliehen. Ein tolles Ergebnis und eine gute Belohnung für die anstrengende Probenarbeit im Winterhalbjahr.

Jetzt sind die Zeichen aber auf Schützenfest eingestellt … Los geht es Pfingsten in Alme.

Quelle: Joelle Horstmann, Geschäftsführerin

