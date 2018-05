Versammlung der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Briloner Ortsteile und Amtseinführung für Altenbürens neuen Ortsvorsteher Manfred Göke

Brilon-Totallokal: Am 03.05.2018 fand eine Versammlung der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Briloner Ortsteile im Bürgersaal des Rathauses der Stadt Brilon statt.

brilon-totallokal: Brilons Bürgermeister Dr. Bartsch hatte dazu eingeladen, verschiedene aktuelle Themen sowie die Aufgaben und Herausforderungen für die nächste Zeit zu besprechen. Ortsvorsteher sind gewählte Vertreter der nicht selbständigen Ortsteile und verstehen sich als Bindeglied zwischen der Ortschaft und ihrer zuständigen Gemeinde. Sie vertreten die Belange der örtlichen Bevölkerung gegenüber Rat und Verwaltung. Die Sitzungen finden in bestimmten Abständen, nach Möglichkeit zwei Mal pro Jahr, statt und dienen auch dem Austausch untereinander. In dieser Sitzung ging es unter anderem um Dorferneuerung und deren Fördermöglichkeiten, Grünflächenpflege in den Dörfern sowie die Einbindung und Präsentation der Dörfer auf den Internationalen Hansetagen 2020 in Brilon. Ferner wurden Anregungen der Ortsvorsteher, wie zum Beispiel möglichst viel Information und Transparenz bei Straßenerneuerungsmaßnahmen, besprochen.

In der aktuellen Sitzung kam es außerdem noch zu einem besonderen Akt:

Manfred Göke wurde zum Ortsvorsteher des Ortsteils Altenbüren ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt. Bereits in der Sitzung des Rates der Stadt Brilon am 18.04.2018 hatte dieser das Ratsmitglied Manfred Göke zum neuen Ortsvorsteher von Altenbüren gewählt. Da Herr Göke aus persönlichen Gründen am Wahltag nicht anwesend sein konnte, wurden die Ernennung zum Ehrenbeamten und die weiteren formellen Schritte nunmehr nachgeholt. Seit dem Rücktritt des ehemaligen Ortsvorstehers Heinz Meyer zum Ende des Jahres 2016 hatte Herr Göke das Amt bereits kommissarisch ausgeführt. Bürgermeister Dr. Bartsch bedankte sich bei Herrn Göke für seinen bisher kommissarischen Einsatz und die Bereitschaft, dieses verantwortungsvolle und wichtige Amt nun offiziell zu übernehmen.

Bild: Der neue Ortsvorsteher von Altenbüren, Herr Manfred Göke (5. v.l.), zusammen mit seinen Ortsvorsteherkolleginnen und -kollegen sowie Herrn Bürgermeister Dr. Bartsch (7. v.l.).

Quelle: Das Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon