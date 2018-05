Große Geburtstagsparty bei Prima Brilon

Brilon-Totallokal: Verein startet in der zweiten Jahreshälfte voll durch

brilon-totallokal: Die zweite Jahreshälfte wird für den aktiven Briloner Gewerbeverein eine große Herausforderung: „Wir sind einer der größten Gewerbevereine im Sauerland. Unternehmen aus fast allen Bereichen des Einzelhandels, der Gastronomie- und der Dienstleistungsbetrieben gehören unserem Fachausschuss Prima Brilon an“, so Christian Leiße, Vorsitzender vom Gewerbeverein Brilon. Dieser Verein ist ein Zusammenschluss aus drei unabhängigen Fachausschüssen: Auto Brilon, Briloner Bauhandwerke und Prima Brilon. Gerade der hauptsächlich für den Einzelhandel zuständige Fachausschuss PRIMA BRILON erfreut sich über wachsende Mitgliederzahlen. „Mit weit über 120 Mitgliedern können wir uns für eine attraktive Innenstadt stark machen“, so Stefan Scharfenbaum, Vorsitzender des genannten Fachausschusses. „Jeden Monat steigen unsere Mitgliederzahlen, besonders im Bereich des Einzelhandels, aber auch bei den Dienstleistungsbetrieben. Wir hoffen allerdings, in Zukunft auch mehr Freunde im Bereich der Gastronomie binden zu können“, ergänzt der 46jährige Spielwarenhändler.

Und für die kommenden Monate hat das 8-köpfige Vorstandsteam Einiges geplant. Zur Ferienzeit gibt es eine neue Auflage der Aktion „Eine Tüte reist um die Welt“. Hierbei sind die alle Kunden aufgefordert, ein Foto mit einer Prima-Brilon-Tragetasche aus Ihrem Urlaubsort zu schicken. „2016 hatten wir über 90 Einsendung von Kunden aus aller Welt: vom Südpol über San Francisco bis nach Dänemark. Überall auf der Welt fotografierten die Menschen voller Stolz ihre Papier-Tragetasche aus der Heimat“, schwärmt Wirtschaftsförderer Oliver Dülme noch heute von der Aktion. 2018 beginnt der Fotowettbewerb am 15. Juni und Endet am 30. August.

Denn gerade dieser 30. August ist für den Verein ein ganz besonderes Datum: „ Wir freuen uns in diesem Jahr unser 30. Altstadtfest auf dem Briloner Markt und in unserer Fußgängerzone feiern zu können“, berichtet Thomas Mester, der für die kulturellen Beiträge in Brilon verantwortlich ist. „Das wird eine riesige Geburtstagsfeier mit Partyband und allem Zipp und Zapp“, ergänzt Festwirt Thomas Hillebrand. Und in der Tat – nicht zur auf dem Briloner Markplatz kann gefeiert, getanzt, gegessen und getrunken werden. Auch die gesamte Fussgängerzone wird in diesem Jahr mit Foodtrucks aufgerüstet. Und selbst beim Termin des Briloner Altstadtfestes gibt es eine Neuerung.

„Oft lagen wir mit dem letzten Wochenende im August noch in den Ferien. Da fehlten uns zum einen die Besucher, aber auch die Teilnehmer am Firmenlauf waren zum Teil noch im Urlaub. Daher haben wir den Termin einfach um eine Woche nach hinten verschoben“, erläutert Beratsmitglied Burkhard Brauer. Und der September hat noch einiges mehr zu bieten. Bereits eine Woche nach dem Jubiläums-Altstadtfest findet im Briloner Bürgerzentrum die 2. Briloner Fashion Show statt. Eine Modenschau mit Modelcasting und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region bietet den Zuschauern ein unvergessenes Erlebnis. „An diesem Abend wird uns nicht nur Martin Steiner aus der Almer Schlossmühle mit mehreren Gängen verwöhnen, wir werden auch den zweiten Briloner Fashionstar gemeinsam mit Abstimmung durch das Publikum küren können“, berichtet Leiße, der auch in diesem Jahr mit seinem Vorstandskollegen Scharfenbaum durch die Show führen wird.

Traditionsgemäß lädt Prima Brilon dann am Vorabend von Allerheiligen zum langen Verkaufsabend bis kurz vor Mitternacht am 30. Oktober seine Kunden zum Stöbern, Staunen und Schlendern ein. Bevor es dann im Winter eine überarbeitete Version des legendären Briloner Weihnachtsspiel „Treue wir belohnt“ geben wird, kommt am 23. November noch ein neues Event auf die Briloner zu: Der Black Friday. Hier können sich alle Schäppchenjager auf viele Angebote und Aktionen freuen. Da können wir nur sagen: „PRIMA, BRILON!“

Bild: Jörg Schlüter (rechts) hält schon einmal den Vorstand von Prima Brilon im Bild für das diesjährige Altstadtfest fest: Astrid von Rüden, Thomas Hillebrand, Burkhard Brauer, Oliver Dülme, Thomas Mester

Quelle: Stefan Scharfenbaum, Prima BRILON

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon