Kaiserschießen 05.05.2018 in Nehden

Brilon-Totallokal: Ein neuer Kaiser in Nehden. Alfred Geb wird Nachfolger von Christian Finger, welcher das Amt 10 Jahre innehatte.

brilon-totallokal: Nach gut einer halben Stunde war es in Nehden soweit und mit Alfred Geb stand beim Kaiserschießen anlässlich des 160-jährigen Bestehens der St. Hubertus Schützenbruderschaft ein neuer Kaiser fest. Unter den Augen einiger Bruderschaften aus dem Stadtverband sowie dem Schützenverein aus Willingen fiel der Vogel von der Stange. Als Kaiserin nahm er seine Frau Susanne Geb.

Nach einem Festzug durch das Fahnengeschmückte Dorf und der Schützenmesse in der Kapelle setzte sich der König von 2000/01 gegen 27 ehemalige (von 47 noch lebenden) Majestäten vergangener Jahre im zweiten Durchgang mit dem 53. Schuss durch. Alle Schützen wollten den Vogel von der Stange schießen und somit gab das in der Mitte durchlöcherte Wappentier schon recht früh auf. Der amtierende König Benjamin Wegener sicherte sich mit dem Ehrenschuss die Krone. Der Reichsapfel ging an den Ortsvorsteher Günter Schmies und der linke Flügel an Franz-Josef Witteler, Vizekaiser wurde Björn Hammerschmidt während das Zepter und der rechte Flügel mit dem Rest des Vogels kamen.

Es folgte in der Schützenhalle die Proklamation des neuen Kaiserpaares. Im Anschluss wurde es nochmal sehr feierlich und der Tambourcorps Östereiden zusammen mit dem Musikverein Madfeld spielten zum großen Zapfenstreich auf.

Quelle: Jens Witteler, Schriftführer

