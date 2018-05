KreisSportBund HSK: „Der Trend Outdoor, eine GPS-Tour durch die Wälder“

Brilon-Totallokal: Workshop und Aktionstag des KreisSportBund zum Thema Outdoorsport

brilon-totallokal: Im Rahmen des Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ veranstalten der KreisSportBund HSK und der westdeutsche skiverband am Samstag, den 16. Juni einen Workshop und anschließenden Aktionstag unter dem Motto „Der Trend Outdoor, eine GPS-Tour durch die Wälder“ in Sundern. In der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, mit einem autorisierten Referenten des Landessportbundes NRW über Vor- und Nachteile des Outdoorsports zu sprechen und die Umsetzung in den eigenen Vereinen zu diskutieren.

Nach einer Mittagspause laden wir anschließend ein sich selbst in der Natur zu bewegen und den Trend Outoor zu erleben. Unter fachmännischer Anleitung und mit Hilfe von GPS-Geräten werden von 13.30 bis 17.30 Uhr die Wälder rund um den Sorpesee erkundet. Die benötigten Materialien werden zur Verfügung gestellt. Verpflegung ist mitzubringen. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Anmeldungen sind bis Sonntag, den 3. Juni unter f.geise@hochsauerlandsport.de möglich.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des KreisSportBundes unter https://www.hochsauerlandsport.de/themen/bewegt-aelter-werden-in-nrw/veranstaltungen/

Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon