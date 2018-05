Menschen lernen immer mehr den Wert des Einkommens zu schätzen.

Brilon-Totallokal: Helmut Kreutzmann – „Es ist schön zu sehen, dass sich immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf traditionelle Werte rückbesinnen“

brilon-totallokal: Olsberg. „Es ist schön zu sehen, dass sich immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf traditionelle Werte rückbesinnen“, so Helmut Kreutzmann, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Geschäftsstelle Olsberg. „Der Mai ist ein guter Monat für die Arbeitnehmerschaft im Altkreis Brilon. So konnten wir schon das 100ste Neumitglied im Jahr 2018 begrüßen. Was mich aber richtig für unsere Mitglieder freut, ist, dass wir im Mai ebenfalls die Marke von 4000 Mitgliedern überschreiten konnten“, so Kreutzmann weiter.

„Wir haben mit dem Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie einen für den Geldbeutel und die persönliche Flexibilität der Beschäftigten sehr guten Abschluss mit unseren Arbeitgebern vereinbaren können. Gleichzeitig ist es uns ebenfalls gelungen, in Betrieben unserer Geschäftsstelle (Altkreis Brilon), in denen keine Flächentarifbindung besteht, Haustarifverträge abzuschließen. Davon profitieren die Beschäftigten im KFZ-Handwerk aber auch in weiteren Handwerks- und Industriebetrieben. Haustarife sind naturgemäß nur die zweitbeste Lösung. Für die einzelnen Branchen sind Flächentarifverträge, in denen für alle Arbeitgeber dieselben Einkommens- und Arbeitsbedingungen geregelt sind, die bessere Lösung. So kann dann der innovativere Unternehmer am Markt profitieren und nicht der, der seine Mitarbeiter am schlechtesten bezahlt.

Deshalb wird es zukünftig unsere Aufgabe gerade auch als IG Metall Olsberg sein, Arbeitgeber besonders herauszustellen und eventuell auch die Betriebe auszuzeichnen, die gute Tarif- und Arbeitsbedingungen anbieten“, so Kreutzmann.

Schwerpunktbetriebe bei den Neumitgliedern sind bisher nicht tarifgebundene Unternehmen. So sind die Hälfte der Neueintritte aus drei Betrieben, die entweder Aluminiumfelgen, Duschabdeckungen oder Kunststoffprodukte herstellen. Den Beschäftigten wird immer klarer, dass nur sie allein entscheiden, ob es in Richtung Tariflöhne geht oder nicht. Solidarische Belegschaften mit hohen Organisationsgraden können was erreichen. Kein oder ein nur geringer Organisationsgrad führt zu geringeren Einkommen. Die IG Metall Olsberg ist der Verhandlungspartner des Arbeitgebers. Betriebsräte können und dürfen keine Tarifabschlüsse tätigen. Ihnen fehlt es auch an den rechtlichen Voraussetzungen und Durchsetzungsmöglichkeiten. Sie werden im Bereich Entlohnung nur Bittsteller sein können.

Über 10% der Neumitglieder sind Frauen – auch das ist sehr erfreulich. „Mir ist insgesamt der Anteil der Frauen in der Mitgliedschaft noch zu gering und spiegelt nicht die Beschäftigtenquote wieder“, so Kreutzmann. Doch zeigt sich, dass immer mehr Frauen verstehen sich für ihre Rechte zu organisieren und ein zu setzen.

Abgerundet wird die gute Mitgliederentwicklung durch die gut laufenden Betriebsratswahlen. Wir haben auch hier viele Mitglieder, die bereit sind, den Betrieb und die Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen nach vorn zu bringen. Betriebsrat und Mitbestimmung sind nicht das Ende, sondern der Start einer erfolgreichen, von miteinander geprägten Betriebskultur.

„Der Wert des Einkommens für das ganzes Leben hat wieder einen Stellenwert, den viele glauben nur in einer starken Gewerkschaft besser durchsetzen zu können“, so der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Olsberg

Quelle: Mareike Wiese, IG Metall Olsberg

