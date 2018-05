Olsberg am Sonntag 13.Mai: Tolles Programm bei Kolping-Tag der Offenen Tür

Brilon-Totallokal: Kolping-Bildungszentren Südwestfalen stellt sein Ausbildungs- und Trainingszentrum der Öffentlichkeit vor

brilon-totallokal: Olsberg. Es fehlt nur noch das gute Wetter! Ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt ist für den Tag der Offenen Tür am Sonntag dem 13. Mai, ab 12.00 Uhr in Olsberg, Bahnhofstraße 41, vorbereitet. Dann stellt die Kolping-Bildungszentren Südwestfalen GmbH Uhr ihre neuen Räume der Öffentlichkeit vor. Willkommen sind alle Interessierte! „Wir wollen unsere Werkstätten und Schulungsräume der Öffentlichkeit präsentieren und vorstellen, auf welch hohem Niveau wir hier ausbilden.

Und damit dieser Tag der ganzen Familie etwas zu bieten hat, haben wir uns ein spannendes Programm einfallen lassen!“, ist sich Herbert Milisavljevic, Standortleiter in Olsberg, sicher. Den ganzen Tag über wird es eine Hüpfburg und die Möglichkeit geben, sich ein Erinnerungsstück in der Metallwerkstatt anzufertigen. Selbstverständlich ist an den Muttertag und das leibliche Wohl gedacht: Gegrilltes, Kaffee und Kuchen, backfrisches Holzofenbrot und kühle Getränke. Ein Preisausschreiben hält drei attraktive Preise bereit. Weitere Höhepunkte werden um 14.00 Uhr der Auftritt der Tanzgruppe des Kath. Kindergartens sein. Der Musikverein „Eintracht“ Olsberg wird die Besucher um 15.00 Uhr sicherlich genauso gut unterhalten wie die Kabarettistin Hettwich vom Himmelsberg, auf die man ab 16.00 Uhr gespannt sein darf.

Quelle: Werner Hellwig, Kolping-Bildungszentren Südwestfalen GmbH Berufsförderungszentrum Arnsberg

