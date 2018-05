Caritas-Kochkurs: Anmeldung bis zum 30. Mai

Brilon-Totallokal: Gesund und günstig genießen

brilon-totallokal: Im Juni bietet der Caritasverband Brilon e.V. in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken im Erzbistum Paderborn e.V. wieder den beliebten Kochkurs „Gesund und günstig genießen“ an. Phantasie und Fachkenntnis ersetzen dabei kostspielige Zutatenlisten und komplizierte Rezepte. „Wir wollen gemeinsam die gesunde und zugleich günstige Küche entdecken“, lädt Referentin Huberte Mähler, Hauswirtschaftsleitung Seniorenzentrum St. Engelbert, ein. Während des vierteiligen Kurses werden schmackhafte und gesunde Gerichte zubereitet, die gleichzeitig den Geldbeutel schonen. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer ausreichende Informationen zu ernährungstechnischen Zusammenhängen.

Der Kurs richtet sich an alle kochbegeisterten Männer und Frauen jeden Alters. Kursauftakt ist am Mittwoch, 6. Juni, um 17.30 Uhr. Die Folgetermine sind am 13., 21 und 27 Juni von 17.30 bis 20.30 Uhr. Gekocht wird in der Caritas-Kontakt- und Beratungsstelle „Blickkontakt“ in der Gartenstraße 8 in Brilon. Die Teilnahmegebühr beträgt insgesamt vier Euro. Um Anmeldung bitten die Organisatoren bis zum 30. Mai unter der Nummer (0 29 61) 97 19 29 oder (0 29 61) 97 19 0.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

