Gemeinsam gefeiert und Gutes getan

Brilon-Totallokal: Firma Gross spendet 550 Euro an die Caritas-Werkstätten St. Martin

brilon-totallokal: Seit langen Jahren arbeiten die Firma Gross Mietgeräte und Maschinenhandel und die Caritas-Werkstätten St. Martin zusammen. Jüngst feierte das Team des Briloner Fachhandels einen Tag der Offenen Tür. Den Erlös von 550 Euro aus dem Getränkeverkauf wurde an die Caritas-Werkstätten St. Martin gespendet. Dort werden jetzt durch das Geld Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen besondere Therapieangebote gemacht.

„Ein herzliches Dankeschön dafür“, sagte Engelbert Kraft, Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung beim Caritasverband Brilon. Bei der Spendenübergabe berichtete Engelbert Kraft, dass die Plätze samt Gebäude in den Schwerstmehrfachbehinderten Bereichen an den Werkstatt-Standorten am Mühlenweg in Brilon sowie in Marsberg aktuell ausgebaut worden sind. Insgesamt erfahren 94 Menschen mit schwerstmehrfachen Behinderungen Teilhabe am Arbeitsleben in den Caritas-Werkstätten St. Martin.

Stephanie Gross von der Firma Gross überreichte Engelbert Kraft, Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung, einen Spendenscheck über 550 Euro.

Foto: Caritas Brilon / Stephan Schmitz

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon