Oliver Wittke ist zu Gast bei der Briloner CDU

Brilon-Totallokal: Wirtschaftsstaatssekretär Oliver Wittke (MdB) spricht in Brilon

brilon-totallokal: Der neue parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Oliver Wittke ist am Mittwoch, dem 23. Mai 2018 Gast der Briloner CDU. Nachmittags besucht er das Museum „Haus Hövener“. Dem Museum ist er besonders verbunden. Als damaliger NRW-Bau- und Verkehrsminister hatte er Ende 2006 durch seinen Besuch in Brilon viele Türen zu Geldgebern öffnen können und das neue Konzept für das Museum mit auf den Weg gebracht. Insgesamt flossen rund 2,4 Millionen Euro Fördergelder in das Briloner Projekt.

Um 19:00 Uhr ist er anschließend Redner bei einer öffentlichen Veranstaltung der CDU im Saal des Hotels „Am Wallgraben“ in der Strackestr. in Brilon. Er referiert zum Thema: „Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland“, besonders unter dem Gesichtspunkt der Sicherung und Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze. Anschließend besteht selbstverständlich Gelegenheit zur Diskussion, auch zu anderen Themen der Bundespolitik.

Zu dieser öffentlichen Veranstaltung sind alle Briloner Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

Bild: Oliver Wittke

Quelle: Wolfgang Diekmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon