SV Thülen sucht Verstärkung für Damenmannschaft

Brilon-Totallokal: Der SV Thülen ist für die kommende Saison 2018/2019 noch auf der Suche nach neuen Spielerinnen für die Damenmannschaft.

brilon-totallokal: Aufgrund von einigen beruflichen Abgängen ist der Kader bereits in der Rückserie der aktuell laufenden Saison schon sehr geschrumpft. Daher würden sich die Kickerinnen vom Thülener Scheid über neue fußballbegeisterte Mädels ab Jahrgang 2002 sehr freuen.

Die SVT-Damen spielen in der Landesliga Westfalen Staffel 1 und belegen dort momentan den 5. Tabellenplatz. Neben dem Fußball stehen natürlich auch noch einige andere gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Platzes auf dem Programm. Hierzu gehören die alljährliche Mannschaftsfahrt, Trainingslager, Weihnachtsfeier sowie Grill- und Spielabende.

Trainiert werden die „Thülener Teufel“ von Frederik Leikop aus Thülen. Der 35-jährige Berufsschullehrer ist Inhaber der B-Lizenz und ein sportbegeisterter Trainerfuchs, unter dem die SVT-Damen in den letzten Monaten schon viel Neues gelernt haben.

Wer Interesse oder eventuell noch Fragen hat, der kann sich gerne bei Trainer Frederik Leikop unter der Rufnummer 0160/1771553 oder bei Betreuerin Sandra Kraft unter der Rufnummer 0160/92109114 melden. Natürlich kann auch gerne ganz unverbindlich mittrainiert oder sich eines der beiden letzten Heimspiele am Scheid angeschaut werden. Also, traut euch und rein in die Fußballschuhe!!

Foto: Maja Waßmann, SV Thülen in Aktion

Quelle: Sandra Kraft

