Brilon-Totallokal: Der SV Brilon empfängt am Sonntag um 15.00 Uhr am drittletzten Spieltag TuRa Freienohl auf dem Kunstrasenplatz in Brilon.

brilon-totallokal: Am letzten Spieltag mussten die beiden führenden Teams der Bundesliga des Sauerlandes jeweils Auswärtsniederlagen einstecken. Die Briloner Mannschaft wurde in Wormbach in der 86. Spielminute ausgekontert und musste durch den späten Gegentreffer eine 1:0 Niederlage einstecken. Der Verfolger aus Eslohe konnte diesen Patzer aber nicht ausnutzen und verlor sein Spiel in Freienohl mit 3:1. Somit ist in der Tabelle alles beim Alten geblieben. Die Briloner Mannschaft führt die Tabelle mit 7 Punkten Vorsprung vor Eslohe an und kann bei einem Heimsieg gegen Freienohl am Sonntag die Meisterschaft feiern.

Bei einem Unentschieden richtet sich der Blick nach Eslohe, sollte Eslohe sein Heimspiel gegen Langscheid/ Enkhausen ebenfalls mit einem Unentschieden beenden, wäre Brilon die Tabellenführung nicht mehr zu nehmen. SVB Trainer Stephan Vogel möchte sich jedoch auf keine Rechenspiele einlassen. Die Briloner Mannschaft weiß, was in Wormbach nicht optimal gelaufen ist und geht nach einer starken Trainingswoche mit dem kompletten Kader selbstbewusst in das Heimspiel gegen Freienohl. Der Titelkampf in der Bundesliga des Sauerlandes fesselt die Besucher. Der SV Brilon erwartet zu diesem Heimspiel wieder einen Rekordbesuch.

Quelle: Jürgen Hillebrand

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon