Gevelinghausen feiert Schützenfest an Fronleichnam

„Ludi incipiant" oder „Lasset die Spiele beginnen!" Dieser Ausruf ist Bestätigung und Vorfreude für die Schützen der St. Hubertus Schützenbruderschaft 1872 Gevelinghausen e.V., die auf eine erfolgreiche Zeit der Vereinstätigkeiten in den letzten Monaten vor der Schützenfestsaison 2018 zurückblicken können.

Durch die Generalversammlung im März dieses Jahres wurde wieder bestätigt, dass das Fest am Freitag nach dem Vogelschießen „auslaufen“ wird. Positiv zu erwähnen ist vor allem die sehr gute Stimmung, und die zwanglose Schützenparty, die nach dem Schießen in der Schützenhalle stattfindet.

Auch das Ausschießen des Jungschützenvogels vor dem Königsschießen wurde durch unsere Jungschützen sehr gut angenommen und wird wieder stattfinden.

Mit unserem Königspaar Martin und Amaris Rohleder und dem Jungschützenkönigspaar Janek Rath und Luisa Becker werden wir mit allen Gästen von Nah und Fern ein unvergessliches Fest feiern.

Wir freuen uns daher auf frei tolle Tage und ein spannendes Schießen auf 2 Vögel.

Am Mittwoch, den 30.05.2018 beginnt das Schützenfest

Ab 18:00 Uhr heißt es „Antreten zum kleinen Festzug!“

Im Anschluss eröffnet der Festball in der Schützenhalle mit Tanz und Unterhaltungsmusik. Für Stimmung sorgt wie in den letzten Jahren zuvor, der Musikverein 1898 Wulmeringhausen e.V.

Der Eintritt ist, wie in den letzten Jahren, frei und wir freuen uns viele Gäste aus den umliegenden Ortschaften begrüßen zu dürfen.

Der Höhepunkt des Schützenfestes findet am

Donnerstag, den 31.05.2018 statt. Nach dem Antreten am Friedhof um 08:45 Uhr erfolgen die Gefallenenehrungen und eine heilige Schützenmesse.

An die Fronleichnamsprozession schließt sich ein Frühschoppenkonzert mit den Valmetaler Musikanten in der Schützenhalle an. Der Erlös des Konzertes wird, wie in jedem Jahr, einem wohltätigem Zweck zur Verfügung gestellt.

Um 15:00 Uhr beginnt für die Schützen das Antreten auf dem Dorfplatz, um das amtierende Königspaar Martin und Amaris Rohleder abzuholen.

Auch in diesem Jahr besteht für die älteren Schützenbrüder über 60 Jahre die Möglichkeit, nur den letzten Teil des Festzuges ab dem Gasthof Rath in der „Alterskompanie“ mitzumarschieren. Treffpunkt hierfür ist ab 15.00 Uhr der Gasthof „Zur Dorfschänke“ Rath.

Nach dem „Großen Festzug“ finden ab 16:00 Uhr in der Schützenhalle die Ehrungen für verdiente Vorstandsmitglieder und die Jubilar Ehrungen statt.

In diesem Jahr begehen folgende Königspaare und Mitglieder Ihre Jubiläen:

Martin Püttmann 40 Jahre Mitgliedschaft

Andreas Schütte 40 Jahre Mitgliedschaft

Gerd Beule 50 Jahre Mitgliedschaft

Josef Röttger 50 Jahre Mitgliedschaft

Franz Josef Sommer 50 Jahre Mitgliedschaft

Heinz Kussmann 65 Jahre Mitgliedschaft

Im Anschluss an die Ehrungen findet dann abends der Königstanz mit Festball in der Schützenhalle statt.

Das Antreten zur Ermittlung der neuen Majestäten ist am Freitag, den 01.06.2018 um 10:00 Uhr am Dorfplatz. Nach dem Schützenfrühstück beginnt um 11:30 Uhr das Vogelschießen.

Anschließend spielt die Festmusik bis 20:00 Uhr, danach wird stimmungsvoll mit DJ weitergefeiert.

Der Eintritt ist an allen drei Schützenfesttagen frei.

Die Ausführung der Festmusik wird durch den Musikverein 1898 Wulmeringhausen und die Valmetaler Musikanten übernommen. Der Festzug am Schützenfest-Donnerstag wird außerdem vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Olsberg begleitet.

Quelle: André Tögemann, Schriftführer

