Im Familienzentrum St. Martin in Bigge gibt es nun 79 Gesundheitsexperten

Brilon-Totallokal: Die Kinder des Familienzentrum St.Martin in Bigge haben sich im Rahmen eines Projektes zur Gesundheitsförderung genauer mit ihrem Körper befasst

brilon-totallokal: Bigge. Sie lernten ihren Körper kennen, schärften Ihre Sinne und haben die Ernährungspyramide besprochen und bespielt. Dadurch konnten Sie lernen welche Lebensmittel gesund sind und wieviel Portionen Sie täglich davon essen können. In Kooperation mit den Schülern des Heinrich-Sommer-Berufskollegs wurde mit den Kindern ein gesundes Pausenbrot zubereitet. Auch die Zahngesundheit war ein großes Thema während des Projekts. In Kooperation mit der Zahnarztpraxis Dr. Mühlenhoff besuchte er die Kinder und die Eltern im Familienzentrum. Im Gegenzug besuchten einige Kinder seine Praxis.

In Zusammenarbeit mit dem KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. und den Volksbanken im Hochsauerlandkreis und im Zuge des Projektes bekamen die Kinder auch die Möglichkeit das MIKE-Sportabzeichen in der Einrichtung zu absolvieren. Dazu mussten sie verschiedene Übungen, wie zum Beispiel springen, laufen oder werfen in der Turnhalle absolvieren. Ebenso stand die Zubereitung eines gesunden Sportlerfrühstücks auf dem Programm. Die Kinder der Einrichtung haben mit Begeisterung teilgenommen und am Ende eine Urkunde erhalten. Das

MIKE-Sportabzeichen hat den Kindern so viel Freude bereitet, dass das Familienzentrum dieses im nächsten Jahr erneut anbieten wird.

Quelle: Manuela Niglis, Kita St. Martin, Bigge

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon