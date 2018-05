Vortrag im Krankenhaus Maria-Hilf Brilon: Anästhesie – Mehr als nur ein schöner Traum ?!

Brilon-Totallokal: Ein Blick hinter die Kulissen der Anästhesie im Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

brilon-totallokal: Acht Millionen Menschen werden jedes Jahr alleine in Deutschland in Narkose operiert. Doch wie funktioniert so eine Narkose eigentlich? Diese Frage und noch viele weitere möchte Dr. med. Johannes Richter in seinem Vortrag „Anästhesie – Mehr als nur ein schöner Traum“ am 17. Mai 2018 beantworten.

In seiner Funktion als Chefarzt des Fachbereiches Anästhesie, Intensiv-, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Städtischen Krankenhauses Maria-Hilf Brilon kennt sich Dr. Richter bestens mit allen Formen der Narkose aus. Dieses Wissen möchte er mit Ihnen teilen. Unter anderem über den Ablauf in der Anästhesie: Vom Vorgespräch mit dem Patienten, über den OP bis in den Aufwachraum. Bei diesem Blick hinter die Kulissen erfahren Sie außerdem etwas über die unterschiedlichen Narkoseverfahren und besondere Verfahren im Krankenhaus Maria-Hilf Brilon.

Aber auch unschöne Berichte über Verwirrtheit nach Eingriffen oder unerwünschte Wachheit im OP werden thematisiert und erklärt.

Im Rahmen des Vortrages wird weiterhin über Sicherheit in der Anästhesie gesprochen, sie wird gewährleistet durch moderne Geräte, Sicherheits-Checklisten und letztlich durch ein hochqualifiziertes Team aus Fachärzten und Fachpflegekräften.

„Es gibt keinen Grund vor einer Narkose Angst zu haben“, betont Dr. med Johannes Richter.

Interessierte können die Veranstaltung kostenfrei besuchen und anschließend Fragen an Dr. Richter stellen.

Der Vortrag in Kürze:

Wann: – am 17. Mai 2018 um 18:00 Uhr

Wo: – im Großen Konferenzraum, 4. Etage, Krankenhaus Maria Hilf Brilon

Eintritt: – kostenfrei

Sitzplatzreservierungen können telefonisch bis zum 16. Mai unter 02961-7800 vorgenommen werden.

Kontakt und weitere Informationen:

Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Am Schönschede 1, 59929 Brilon

www.krankenhaus-brilon.de

Quelle: Text – Krankenhaus / Bild: Sabrinity

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon