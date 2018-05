Bike – und Lifestyle Festival am 9. und 10. Juni 2018 am Trailground in Brilon

Brilon-Totallokal: Bike- und Lifestyle Festival & Streetfood Event!

brilon-totallokal: „Jedes Jahr ein bisschen mehr!“ Bürgermeister Dr. Christof Bartsch kündigte bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des 3. Biker Festivals am Bilstein in Brilon an, dass dieses Jahr mit neuen Attraktionen zu rechnen ist. „An dem Festivalwochenende wird ein neuer Pumptrack, der sich durch einen wellenartigen Parcours auszeichnet, eingeweiht“, erklärte Dominic Neumann, Geschäftsführer des Onlineshops Liquid-Life, das eng mit dem Geschäft „Fahrrad Neumann“ in Brilon, das dieses Jahr übrigens 20-jähriges Jubiläum feiert, verbunden ist. Der Bereich, in dem die Bekleidungs- und Zubehörstände zu finden sind, ist von der Fläche her verdreifacht worden und wird mit lukrativen „Schnäppchen“ die Besucher anlocken, u.a. mit Artikeln von der Briloner Fa. Sport Point. Neben dem „Schnäppchenmarkt“ werden die folgenden Aktionen mit Sicherheit zu Publikumsmagneten: Geländewagen Show – powered by Witteler Automobile, Fahrtechnikkurse, geführte Touren und Mountainbike & E-BikeTests.

Präsentation der neuesten Modelle in der Bikeszene!

Die größten europäischen Hersteller der Bikeszene werden mit Bikes von den aktuell modernsten Marken wie Cube, Haibike, Mondraker, Ghost, Focus, Flyer, Kalkhoff, Yeti und Santa Cruz vertreten sein –Probefahrt inklusive. „Wir wollen nicht nur die Mountainbiker anlocken, sondern auch die Menschen, die mit dem Trecking- oder Citybike unterwegs sind“, betonte Dominic Neumann. Des Weiteren werden kompetente Beratungen im Bereich der Ergonomie und Bikefitting (Optimierung und Anpassung des Rades an den Fahrer zur Leistungsverbesserung und Erhöhung des Fahrkomforts) angeboten. Außerdem steht das auch als Sponsor fungierende Städtische Krankenhaus Maria-Hilf für Gesundheitsfragen zur Verfügung und in diesem Zusammenhang ist die Beantwortung der Frage: „Was tun bei einem Fahrradsturz?“ ganz wichtig. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG – ein weiterer Sponsor – hat eine extra Bühne und bietet einen Geschicklichkeitsparcours und einen Schrauberkurs – speziell für Kinder – an.

Streetfood Meile – powered by Cheatday!

Absolute Premiere dieses Jahr: Direkt an der Festivalmeile laden die Foodtrucks der Streetfood Profis von Cheatday zu einer Schlemmerreise ein. „Wir werden leckeres Essen zu einem Erlebnis machen! Klassische Speisen werden von uns neu interpretiert und für jeden Geschmack ist etwas dabei“, verspricht Steffi Neumann vom Team Cheatday. „Natürlich haben wir auch eine vielfältige Bandbreite an Getränken im Angebot. Uns geht es aber nicht nur ums Essen, sondern die Geselligkeit in einer gemütlichen und lockeren Atmosphäre steht bei uns im Mittelpunkt. Der passende musikalische Rahmen wird ein gelungenes Event komplettieren: „Biergarten 2.0“ lässt grüßen!“ Auf dem Streetfood Festival ist natürlich auch für Unterhaltung der Kids gesorgt: Eine Hüpfburg und Kinderschminken sollten keine Langeweile aufkommen lassen.

Spendenaktion für „Lichtblicke“!

Der Verein „Aktion Lichtblicke e.V.“ unterstützt in Nordrhein-Westfalen Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. „Am Getränkestand kann man den Pfand im Wert von einem Euro spenden“, erklärte Steffi Neumann vom Cheatday. „ Diese Spendenaktion liegt mir sehr am Herzen!“

Ulrich Trommer, Mitorganisator des Bikefestivals, stellte das bewährte Sicherheitskonzept vor und geht davon aus, dass durch die Kombination von Bikerfestival und Cheatday-Event mit noch mehr Gästen als letztes Jahr zu rechnen ist.

„Die Veranstaltung wird eine runde Sache werden und mit Sicherheit auch überregional großen Anklang finden“, unterstrich Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Öffnungszeiten der beiden Veranstaltungen

Streetfood – Festival: Freitag, 8. Juni 2018 von 17.00 bis 22.00 Uhr / Samstag, 9. Juni 2018 von 12.00 bis 22.00 Uhr / Sonntag, 10. Juni 2018 von 12.00 bis 20.00 Uhr

Bike- und Lifestyle-Festival: Samstag, 9. Juni 2018 und Sonntag, 10. Juni 2018 von 10.00 bis 18.00 Uhr

Quelle: Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon