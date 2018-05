Die Freunde der Keffelke-Kapelle besichtigten am 09.Mai die Firma IEB Stefan Fiedler in Brilon, die Marktführer in der Herstellung von Ladegerräten ist.

Brilon-Totallokal: Heute hat das Unternehmen einen Zweigbetrieb in Bangkok.

brilon-totallokal: Das Unternehmen welches im Jahre 1980 von Norbert Fiedler gegründet wurde und deren erste Geräte in einer ehemaligen Bäckerei in Hoppecke gefertigt wurden, siedelte schon bald nach Brilon um. Die Fertigungsstätten wurden dank der guten Auftragslage ständig erweitert. Heute hat das Unternehmen einen Zweigbetrieb in Bangkok. Insgesamt sind im Unternehmen 159 Mitarbeiter beschäftigt, die 15.000 Teile verarbeiten.

Alle Metallteile werden seit nunmehr 20 Jahren von den Caritaswerkstätten in Brilon vorgefertigt. Der Fertigungsbereich der Ladegeräte geht vom Rollstuhl- über Kraftfahrzeuge- Stapler- und Industrieausrüstungen hinweg. Nach einem einstündigen Lichtbildervortrag von Herrn Stefan Fiedler wurden wir durch den Fertigungsbereich und das neu errichtete Hochlager geführt. Nach der Übergabe eines Geschenks wurden wir verabschiedet und das Gruppenfoto erstellt.

Quelle: Heinz Lenze

