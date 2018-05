Toujours l’amour – Farben der Liebe

Brilon-Totallokal: Französischer Chansonabend im Haus Hövener

brilon-totallokal: Die legendären Liebesgeschichten französischer Chansons erwachen zum Leben: leidenschaftlich und dynamisch. Mit Gesang und Akkordeon, Geige und Tanz, gespielt und gesungen. Hören und erleben Sie mit allen Sinnen die schönsten Chansons von Edith Piaf bis ZAZ, von Jacques Brel bis Barbara. Die vielseitige Clara d“ und Franz Beilstein, ihr Begleiter am Akkordeon, lassen in ihrem neuen Programm die Liebe in allen Farben aufleuchten.

Veranstalter: Partnerschaftsvereinigung für internationale Beziehungen in Zusammenarbeit mit BRILON KULTOUR

Wann? Freitag, 1. Juni 2018 um 19:30 Uhr

Wo? Haus Hövener, Brilon

Eintritt: 10€ an der Abendkasse, 8 € im Vorverkauf (Büro BWT, Buchhandlung Podszun)

Quelle: Gaby Rehm-Zillikens

