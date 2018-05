Wanderung in den Frühling

Brilon-Totallokal: 19 Wanderer trafen sich am Kyrilltor um eine 16 km lange Rundwanderung zu unternehmen

brilon-totallokal: Am 14.Mai, dem Tag des Wanderns, trafen sich 19 Wanderer am Kyrilltor um eine 16 km lange Rundwanderung auf teilweise schmalen, naturbelassenen Wegen im frischen Grün der Laubwälder zu unternehmen. Die SGV Abteilung Brilon wurde durch die SGV Abteilung Nuttlar und andere Gastwanderer unterstützt.

Auf dem Weg gab es Informationen zu interessanten Orten am Wegesrand wie z.B. die Geschichte der Degussa und das Alleinstellungsmerkmal des Blindenpfades. Auf einem Buchenstamm wurde eine zünftige Brotzeit abgehalten. An einem anderen Ort lauschte die Gruppe dem Gesang der Vögel und das Plätschern eines Baches. Am Ende waren sich alle einig, dass das Wandern in einer Gruppe bereichernd ist.

Zu allen kostenlosen Wanderungen des SGV sind Gäste immer herzlich willkommen.

Quelle: Bernadette Wrede

