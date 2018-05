Scharfenberg: Grußwort des Oberst

Brilon-Totallokal: “ Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde.“

brilon-totallokal: Liebe Scharfenbergerinnen und Scharfenberger, verehrte Freunde und Gäste, liebe Schützenbrüder. Als ich vor einigen Wochen diesen Vers las, dachte ich mir, es ist zwar nur ein Kalenderspruch, aber es steckt schon eine ganze Menge Wahrheit darin.

Freundschaften zu pflegen, alte Bekanntschaften wieder aufleben zu lassen oder neue zu schließen, sind für eine lebendige Dorfgemeinschaft unentbehrlich.

Ich bin mir sicher, dass unser Schützenfest, dass wir vom 26. bis 28. Mai feiern dazu hervorragende Gelegenheiten bietet. Bestimmt wird uns am Samstagabend wieder ein Schauer über den Rücken laufen, wenn unser Tambourkorps Scharfenberg mit der Trommel durch‘s Dorf läuft und alle Schützen zum Antreten ruft.

Ich glaube alle, die im letzten Jahr dabei waren, werden sich noch lange an unser schönes und sonniges Schützenfest mit unserem Waldbegang erinnern. Ganz gewiss unser amtierendes Königspaar Christian und Jessica Krüger, aber auch viele Besucher, Schützen und der Vorstand. Die Briloner Blasmusik, die in diesem Jahr ihr 20 jähriges Jubiläum bei uns feiert, ist ein fester Garant für stimmungsvolle Tanzmusik, bei der Jung und Alt gleichermaßen das Tanzbein schwingen können. Ein Ohrenschmaus sind die Konzertstücke am Sonntagnachmittag und die musikalische Begleitung der Montagsmesse. Aber auch unsere jüngsten Gäste kommen beim Kindertanz am Sonntag nicht zu kurz.

Herzlich gratuliere ich unserem Jubelkönigspaar Albert Meyer und Adelheid Sauerland die vor 60 Jahren Königspaar in Scharfenberg waren.

Ebenso beglückwünsche ich Franz-Josef Funke und Hiltrud Bange zu ihrem 40 jährigen Thronjubiläum.

Auch unserem Silberkönigspaar Franz und Stephanie Mast, die vor 25 Jahren unseren Verein regierten, gratuliere ich herzlich.

Besonders bedanke ich mich bei unserem amtierenden Königspaar Christian und Jessica Krüger. Ihr habt mit viel Einsatz und Humor euer Amt ausgefüllt und unseren Verein im vergangenen Jahr bei vielen Anlässen toll vertreten. Die zahlreichen Begegnungen auf Schützenfesten, Jubiläen und Festen bleiben uns in guter Erinnerung, vor allem aber unser Tanzkurs und der „Vater – Tochter Tanz“ beim Kinderkarneval runden ein tolles Jahr ab.

Grüßen möchte ich auch unser Jungschützenkönigspaar Martin Gödde und Charlotte Kruse, deren Regentschaft nach 2 Jahren nun zu Ende geht.

Dank sage ich allen Vorstandsmitgliedern und Schützen für Ihre tatkräftige Unterstützung und gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Verehrte Freunde und Gäste, ich lade Sie herzlich ein, kommen und erleben Sie mit uns ein außergewöhnliches Schützenfest. Ich freue mich, Sie in Scharfenberg begrüßen zu dürfen.

Quelle: Jörg Gödde

