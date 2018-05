Neue Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Italienische Küche, Computerschreiben lernen und Workshop „Yoga und Entspannung“

brilon-totallokal: Italienische Küche – Mit Sauerländer Kräutern

Antipasti, Pasta, Pizza und Dolci mit leckeren Frühlingskräutern aus unserer Heimat -In diesem Kurs kochen die Teilnehmenden in kleinen Teams ein italienisches Essen und genießen Sie es anschließend in netter Runde bei einem Glas Wein. Der Kurs beginnt am 7. Juni und findet an zwei Donnerstagen jeweils von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Küche der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Computerschreiben lernen in 2×2 Stunden

In diesem zeitgemäßen Kurs lernen die Teilnehmenden blind mit 10 Fingern zu schreiben. Die Lernmethode wendet Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, Pädagogik und dem Gedächtnistraining an und verbindet sie. Die Teilnehmenden lernen dabei ganzheitlich und spielerisch ohne stures Einhämmern und frustrierenden Wiederholungen. Der Kurs beginnt am 9. Juni und findet an zwei Samstagen jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr im EDV-Raum im Volksbankcenter statt.

Workshop „Yoga und Entspannung“

In diesem Yoga-Workshop lernen die Teilnehmenden wohltuende Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen, Meditation, Pranayama (Atemübungen) sowie sanfte Asana-Sequenzen (Körperübungen) für mehr Gelassenheit, Freude und Energie im Alltag kennen. Der Workshop ist für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet und findet am Samstag, den 9. Juni, von 14:00 bis 17:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

