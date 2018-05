Feuerwehr Brilon

Brilon-Totallokal: Generalversammlung der Löschgruppe Thülen

brilon-totallokal: Zur Jahreshauptversammlung am 24.02.2018 konnte Löschgruppenführer Fabian Kemmerling neben den aktiven Kameraden der Löschgruppe Thülen auch die Mitglieder der Ehrenabteilung, den Wehrführer Wolfgang Hillebrand, den 1. Beigeordneten Reinhold Huxol, die Ratsmitglieder Eberhard Fisch und Christoph Stein, den Ortsvorsteher und Mitglied der Ehrenabteiltung Johannes Becker sowie den Löschzugführer des Löschzuges Ost Thomas Bauernfeind begrüßen.

Löschgruppenführer Fabian Kemmerling gab einen Rückblick auf das Jahr 2017 und berichtete über die geleisteten Stunden der Löschgruppe Thülen. Die Kameraden der Löschgruppe Thülen wurden zu 16 Einsätzen alarmiert. Insgesamt wurden 3.370 Stunden ehrenamtliche Arbeit abgeleistet.

Anschließend berichtete Jugendfeuerwehrwart Marcel Ernst über die Arbeit und Aktivitäten der am 23.05.2017 neu gegründeten Jugendfeuerwehr, welche derzeit aus 18 Mitgliedern (13 Jungen und 5 Mädchen) besteht. Ein besonderes Highlight war die Teilnahme als Statisten an einer großen Katastrophenschutzübung in Brilon-Wald.

Wehrführer Wolfgang Hillebrand bedankte sich recht herzlich für die Einladung zur Jahreshauptversammlung und richtete einen herzlichen Gruß an die Ehrenabteilung und an alle Anwesenden. Anschließend nahm er die Beförderung der Kameraden Patrick Schlüter und Sebastian Wrede zum Oberfeuerwehrmann vor. Abschließend ernannte er, nach vorheriger Anhörung, den Kameraden Christian Patzke zum neuen stellv. Löschgruppenführer. Er bedankte sich beim bisherigen stellv. Löschgruppenführer Heinz-Josef Becker für die von ihm seit 2003 in dieser Funktion geleistete Arbeit.

Bild: Feuerwehr

BU.: v.L. Reinhold Huxol, Thomas Bauerfeind, Heinz-Josef Becker, Christian Patzke, Patrick Schlüter, Fabian Kemmerling, Sebastian Wrede, Eberhard Fisch, Johannes Becker, Christoph Stein

Quelle: Marc Heines, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

