Gegen das Vergessen – #WeRemember

brilon-totallokal: Die notwendigen Vorbereitungen sind durch das Jugendparlament getroffen, so dass die Verlegung von insgesamt 19 Stolpersteinen in Brilon fortgesetzt werden kann. Der Künstler Gunter Demnig wird am Dienstag, 22.05.2018, ab 14.00 Uhr in der Marktstraße 16, und anschließend vor dem Haus Nr. 12, Petrusstraße 2 und Mariengasse 1 insgesamt 21 Steine verlegen. Hier wohnten die Familien Fränkel, Löwenstein, Klinger, Eichengrün, Goldschmidt, Loeb, Marburger, Goldbach und Mansberg.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“, heißt es im Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums.

Im Gedenken an das Schicksal dieser Menschen erhält jedes Opfer seinen eigenen Stein. Gedacht wird mit diesem Projekt letztlich aller Menschen, die unter dem Regime des Nationalsozialismus in unserer Stadt leiden mussten.

Die Jugendlichen des Jugendparlamentes laden herzlich zur Teilnahme an der Verlegung ein.

Auch in den Folgejahren sollen weitere Gedenksteine in Brilon verlegt werden. Wer die Patenschaft für einen „Stolperstein“ übernehmen möchte, kann eine Spende auf ein Konto der Stadtkasse Brilon unter Angabe des Verwendungszwecks „Spende Stolpersteine“ überweisen.

Die Mitglieder des Jugendparlaments bedanken sich ganz herzlich für die bisher eingegangenen Spenden, auch im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Brilon.

Konten der Stadtkasse Brilon:



Bankverbindung: IBAN BIC

Sparkasse Hochsauerland DE04 4165 1770 0000 0023 37 WELADED1HSL

VB Brilon-Büren-Salzkotten DE29 4726 1603 0001 2490 00 GENODEM1BUS

Deutsche Bank DE19 4167 0028 0555 5552 00 DEUTDE3B417

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon