50 politisch Interessierte zu Gast bei Patrick Sensburg in Berlin

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Auf Einladung des heimischen Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg besuchten 50 politisch Interessierte aus dem gesamten Hochsauerlandkreis Berlin und den Deutschen Bundestag. Bereits am Tag der Anreise begrüßte Sensburg seine Besucher bei einem gemeinsamen Abendessen und suchte das persönliche Gespräch mit seinen Gästen.

Am folgenden Tag erkundigte die Gruppe bei einer Stadtrundfahrt die Hauptstadt Berlin und besuchte den Deutschen Bundestag, sowie die Baustelle des Berliner Stadtschlosses im Herzen der Stadt.

Am Morgen des folgenden Tages besuchte die Gruppe dann zusammen mit Patrick Sensburg das Bundesfinanzministerium. Bei einer Hausführung wurde den Besuchern die wechselvolle Geschichte des Gebäudes, das in der Nazi-Zeit als Reichsluftfahrtministerium errichtet wurde und der DDR als ‚Haus der Ministerien‘ diente, nähergebracht. Am Nachmittag stand dann ein Besuch im ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen an. Ein Besuch in der Dauerausstellung „Wege, Irrwege, Umwege – Die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland“ im Deutschen Dom rundete schließlich den Besuch in der Hauptstadt ab.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

