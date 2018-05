Schulfest der Kardinal-von-Galen-Schule Olsberg

Brilon-Totallokal: Unter dem Motto „kunstvoll gestaltet“ feierten die Schülerinnen und Schüler der Kardinal-von-Galen-Schule ihr diesjähriges Schulfest mit einer Ausstellung vieler selbst gestalteten Kunstwerke.

brilon-totallokal: Bei der Eröffnung zeigte die Theater-AG das Stück „Wie im Paradies“, welches aufgrund des großen Andrangs in der Aula der benachbarten Sekundarschule aufgeführt wurde. Rektor Dirk Sprinke erklärte den Besuchern bei seiner Begrüßung, dass die Kunstwerke der Kinder im Rahmen einer Projektwoche angefertigt wurden. Die in den Klassen der Schule gezeigten Hundertwasser-Häuser, Laubsägearbeiten, Birdman-Bilder, bunten Hüte, optischen Täuschungen und vieles andere mehr waren in altersgemischten Gruppen erstellt worden. Jedes Kind konnte vor dem Start der Aktion eine Auswahl für sein Lieblings-Projekt treffen, so dass in der ganzen Woche zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern hoch motiviert gebastelt, gemalt, gesägt und fotografiert wurde. Sprinke zitierte einen Schüler, der schwärmte: „Es war die schönste Schulwoche meines Lebens!“

Das traumhafte Wetter sorgte dafür, dass alle Besucher die von fleißigen Eltern gebackenen Kuchen und andere Leckereien auf dem sonnigen Schulhof genießen konnten. Die Trommel-AG sorgte zwischenzeitlich für musikalische Untermalung. Bürgermeister Wolfgang Fischer hatte den Eindruck „fast ganz Olsberg ist hier auf den Beinen.“

Zum Abschluss des Aktionstages drehten die Mädchen der Einrad-Gruppe zu fetziger Musik ein paar Runden auf dem Schulhof und zeigten ihr Können. Der Schulchor verabschiedete schließlich die Besucher mit dem Lied „Sowieso“.

Viele Eltern und Gäste hörte man „sehr schön!“ über diese besondere Woche und das Abschlussfest urteilen. In vier Jahren gibt es das nächste Schulfest, denn so hat jedes Schulkind an der KvG die Möglichkeit, in seiner Grundschulzeit einmal daran teilzunehmen. Das diesjährige wird sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben.

