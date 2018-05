Kick off „Kneipp Kita“

Brilon-Totallokal: Die kath. Kindertageseinrichtung stellt sich konzeptionell neu auf und macht sich auf den Weg zur zertifizierten Kneipp Kita.

brilon-totallokal: Beim Kick off, am Geburtstag von Sebastian Kneipp (17.05), wurde den Eltern und Interessierten in einem Kurzvortrag von Sandra Dietrich Siebert, als Vorsitzende des Briloner Kneipp Vereins, die wichtigsten Elemente der Kneippschen Gesundheitsförderung erläutert.

Eine Kneipp Kita arbeitet nach den fünf Säulen Sebastian Kneipps:

Ernährung

Wasser

Lebensordnung

Kräuter

Bewegung

Zu jeder Säule hatte das Team der Kita einen Workshop für die Eltern vorbereitet.

In der Küche gab es z. B. Hexenkräuterbowle und Pumpernickel mit Kräuterdip. Ideen für den Kindergeburtstag wurden auf einem Tisch präsentiert. Schmetterlinge aus Obst und Tulpen aus verschiedenen Gemüsesorten könnten als gesunde Alternative zu Muffins und Co. angeboten werden.

Im Waschraum der Rabengruppe fand eine sensationelle Veränderung statt. Aus dem sonst ungenutzten Waschraum wurde eine Wohlfühloase für die Wasseranwendungen. Wunderschön dekoriert präsentiert sich dieser Raum in einem völlig neuen Gewand.

Im Nebenraum der Rabengruppe gab es einen Workshop zu der Säule Lebensordnung. Körper und Seele ins Gleichgewicht bringen ist das Ziel dieser Säule. Die Mitarbeiterinnen bieten in diesem Workshop eine angenehme Atmosphäre in der die Eltern Stress und Alltag für einen Moment vergessen können. Ein Peeling für die Hände und Duftsäckchen zum Mitnehmen erinnern an diese Momente.

Auf dem Außengelände sind unsere frisch bepflanzten Kräuterbeete. Dort konnten die Eltern mit einem Stempel und aus Zeitungspapier einen Blumentopf fertigen, den sie mit einem Ableger unserer Tomaten bepflanzen und mit nach Hause nehmen konnten.

In der Igelgruppe fand ein Workshop zum Thema Bewegung statt. Diese Bewegungsbaustelle war auf die gesundheitlichen Probleme der Erwachsenen ausgerichtet. Einzelne Übungen für den Schulter – und Nackenbereich die zu Hause gut nachgemacht werden können wurden den Eltern vorgestellt.

Auch die Eltern, deren Kinder im Sommer voraussichtlich die Kita neu besuchen, nahmen an diesem Abend teil und überzeugten sich von dem neuen Konzept.

Zum Abschluss gab es eine Feedbackrunde, in der die Eltern die Eindrücke des Abends kurz zusammenfassen konnten. Das Fazit: Daumen hoch für diesen Elternabend!

Quelle: Petra Niggemann, Kita St. Maria im Eichholz, Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon