„Auf eine Tasse Hansekaffee!“

brilon-totallokal: Auf dem Briloner Wochenmarkt weckte am Samstag, den 19. Mai 2018, ein besonderer Stand die Aufmerksamkeit der Besucher und Besucherinnen. Schließlich ist die neue Briloner Waldfee Hanna Ebert in ihrem prächtigen Feenkostüm nicht jeden Samstag auf dem Markt! „Im Schlepptau“ hatte sie Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der gemeinsam mit dem Projektteam der „Internationalen Hansetage 2020 in Brilon“ (Michael Kahrig, Ute Hachmann und Jörg Schlüter) am Samstagmorgen für Fragen und zum Informationsaustausch rund um das Thema Hanse zur Verfügung stand.

Anlass war der „Tag der Hanse“, den viele westfälische Hansestädte mit unterschiedlichen Aktionen feiern. Zahlreiche Passanten – gleich welchen Alters und welcher politischen Couleur – nutzten die Gelegenheit, sich bei einer Tasse „Hansekaffee“ ( Rösterei Langen, Hansestadt (!) Medebach) über den aktuellen Planungsstand zu informieren und auch eigene Ideen einzubringen. „Wir treffen uns jede Woche und liegen gut im Zeitplan“, erläuterte Projektleiterin Ute Hachmann . „Wichtig ist uns u.a. auch die Kontaktaufnahme mit den Ortsvorstehern der einzelnen Briloner Ortsteile, mit diversen Vereinen, Verbänden, Interessengruppen und den Kirchen, um die Hansetage optimal vorzubereiten.

Ca. 100.000 Gäste werden vom 4. bis 7. Juni 2020 voraussichtlich bei uns zu Gast sein. Wir möchten den europäischen Gedanken des Miteinanders in den Fokus zu stellen. Menschen unterschiedlichster Kultur sollen in einer unkomplizierten Atmosphäre aufeinandertreffen. Im Vorfeld der Hansetage gilt es auch, die geschichtliche Verbindung Brilons zur Hanse darzustellen“.

Brilons Verbindung zur Hanse

Im historischen Hansebund waren die Blei- und Galmeivorkommen Brilons die entscheidenden Faktoren. Die Stadt Soest, die innerhalb der Hanse eine wichtige Rolle spielte, war bei seiner Salzförderung abhängig vom Briloner Blei und ebnete so Brilon den Zugang in den Hansebund. Die historische Hanse war die Bezeichnung für die ab Mitte des 12. Jahrhunderts bis Mitte des 17. Jahrhunderts bestehende Vereinigung deutscher Kaufleute zum Zwecke gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen, besonders im Ausland. Sie wurde offiziell nie aufgelöst und besteht in Form moderner Kooperationen wie dem Städtebund Neue Hanse, dem Brilon angehört, weiter. Dieser internationale Zusammenschluss umfasst insgesamt 190 Städte und leistet als aktives Netzwerk seinen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas.

„Verein zur Förderung der Hansetage 2020 in Brilon“

Das Projektteam der Hansetage ist auch weiterhin offen für Ideen zur Ausrichtung der Internationalen Hansetage in Brilon. Der „Verein zur Förderung der Hansetage 2020 in Brilon“, der vor drei Jahren gegründet wurde, nimmt gerne noch weitere Mitglieder auf. Der jährliche Beitrag beträgt 12,00 €.

Vom 21. bis 24. Juni 2018 findet in Rostock der 38. Internationale Hansetag statt, zu dem auch eine Delegation aus Brilon fahren wird.

