Olsberg: Generalprobe für den Weltgrößten Gesundheitswandertag

brilon-totallokal: Olsberg. Am 29. Juni geht es los: 23 Schüler des Berufskollegs Olsberg starten als Begleiter zum Weltgrößten Gesundheitswandertag und proben schon jetzt fleißig für die Veranstaltung.

Auf ihren Schultern ruht große Verantwortung: 500 Mitschülerinnen, Mitschüler und weitere Wanderer sollen die angehenden Abiturienten, Schwerpunkt Freizeitsport als Gruppenleiter über die sechs Kilometer lange Strecke durch das Sitterbachtal begleiten und an ausgewählten Stellen Übungen zur Gesundheitsprävention durchführen. Die Gruppen werden von den Wanderführern des SGV in mehreren Abteilungen geführt. Am Freitag fand deshalb die Generalprobe mit Begehung der Strecke und Durchführung der Übungen statt.

Ingobert Balkenhol, Leiter des Gesundheitswandertags, hat es bereits bei den beliebten Gesundheitswanderungen der Initiative „Let’s go“ des deutschen Wanderverbands vorgemacht. Dutzende Wanderer folgten in den letzten Jahren seinem Ruf, an den Wanderungen mit Gesundheitsmehrwert teilzunehmen. „Das große SGV-Gebirgsfest findet unmittelbar im Anschluss in Olsberg statt. Wir nutzen die Gelegenheit, den Schülern das Thema Wandern und Gesundheitsprävention näher zu bringen“, so Ingobert Balkenhol.

Ohne Unterstützung wäre die Realisierung nicht möglich gewesen. Organisatorisch und konzeptionell stehen den Schülern neben Ingobert Balkenhol auch der Heimatbund Olsberg, die SGV-Abteilung Nuttlar sowie die Touristik & Stadtmarketing Olsberg GmbH zur Seite. Durch eine großzügige Spende der Volksbank Sauerland und der Josefsbrauerei dürfen sich die Sportler auf eine Stärkung am Ende der Veranstaltung freuen. Prominenten Beistand erfährt das Projekt durch den Europa-Abgeordneten Dr. Peter Liese, der die Gesundheitswanderer bereits mehrfach besuchte und auch mitwandert.

Auch weitere Mitwanderer sind willkommen – unabhängig von Vereins- und Ortsgrenzen. Weitere Informationen erteilt die Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Tel. 02962/97370. Interessierte können sich gerne dort zum Weltrekordversuch anmelden.

Kontakt:

Touristik & Stadtmarketing Olsberg GmbH, Ruhrstraße 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962/ 97 37 0

info@ts-olsberg.de

www.tourismus-brilon-olsberg.de

Bild: Die Schüler des Berufskollegs Olsberg bereiten sich auf den Weltgrößten Gesundheitswandertag vor.

Quelle: Touristik & Stadtmarketing Olsberg GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon