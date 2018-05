Prima Brilon sucht den zweiten Fashion Star

Brilon-Totallokal: Für die zweite „Fashion & Show Brilon“ am Sonntag, 9. September, suchen die Briloner Einzelhändler Models – Männer und Frauen jeden Alters.

brilon-totallokal: Und wer an diesem Abend auf dem Catwalk den besten Auftritt hinlegt, darf sich mit dem Titel „Briloner Fashion Star 2018“ schmücken. Außerdem wartet auf den Sieger des Modelcastings ein exklusives Fotoshooting in einer europäischen Metropole mit Fotografin Sabrina Voss „Sabrinity“, sowie eine professionelle Sedcard. Jeder Teilnehmer der Fashionshow am 09.09.2018 erhält einen Einkaufsgutschein.

Nachwuchsmodels aus dem gesamten Umkreis können sich bis zum 9. Juni online bewerben. Einfach das Anmeldeformular auf www.prima-brilon.de ausfüllen und ein aussagekräftiges Porträtfoto hochladen. Auch Frauen und Männer im besten Alter sind eingeladen, sich für die zweite „Fashion & Show Brilon“ im Briloner Kolpinghaus zu bewerben. Nach oben ist keine Grenze gesetzt, die Bewerber müssen jedoch über 16 Jahre alt sein.

Bild: 1. Fashion Star Alina Witteler bei der gewinnverkündung 2016, bei der sie ein professionelles Fotoshootings in Dublin/Irland mit Sabrinity gewann

Quelle: Stefan Scharfenbaum, Prima BRILON

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon