Thomas Gottschalk und Fritz Egner live zu Gast bei Werner Reinke

brilon-totallokal: Thomas Gottschalk. Fritz Egner. Werner Reinke. Drei Namen, dreimal deutsche Radiogeschichte. Jetzt aber passiert das Unglaubliche: Die drei Moderations-Legenden gehen zusammen in hr1 auf Sendung.

Vier Stunden lang, von 15 bis 19 Uhr, kann „alles passieren“, baut Werner Reinke schon mal vor. „Das wird einmalig, live, ohne Filter und doppelten Boden“, schwärmt er. Und Thomas Gottschalk freut sich auf „so eine richtige Altherrensause im Hessischen Rundfunk“, wie er neulich in seiner Sendung sagte, „da werden Fritz, Werner und ich lustig den Nachmittag durchmoderieren!“ Das könnte man so als Motto sehen, denn viel Vorbereitung brauchen die drei „alten Hasen“ nicht. Das Sendekonzept ist somit schnell erklärt: „Jeder bringt 15 Songs mit, alles ganz frei und ohne Probe. Das war‘s auch schon. Der Rest entsteht live“, erklärt Reinke.

Von L. A. direkt ins hr1-Studio

Dass die Sendung überhaupt zustande kommt, grenzt an ein Wunder, sagt Werner Reinke, schließlich seien alle drei „auch im fortgeschrittenen Alter“ gut beschäftigt. Er selbst will mit „Reinke am Samstag“ weitermachen, solange es „den Beteiligten, also den Hörern, dem Hessischen Rundfunk und mir gefällt“. Und auch wenn Thomas Gottschalk und Fritz Egner ihre Fernsehpräsenz zurückgeschraubt haben, ihrer ersten Liebe Radio sind sie treu geblieben: Beide moderieren bei den Nachbarn von Bayern1 regelmäßig ihre eigenen Radioshows. „Und außerdem wohnt Thomas ja nicht um die Ecke, sondern bei Los Angeles.“ Tatsächlich fliegt der Star aus den USA quasi direkt ins hr1-Studio, Fritz Egner reist aus München an.

Die gemeinsame Idee dazu hatten er, „Reinke am Samstag“-Redakteurin Lidia Antonini und Bayern 1-Musikchef Martin Pohlers, früher Praktikant bei Antonini. Als der mal wieder zu Besuch in Frankfurt war, wurde aus einem spontanen Gedanken bald Wirklichkeit. „Werner traf Fritz, Fritz war begeistert, Fritz traf Thomas, und ein Termin war bald gefunden“, erzählt Reinke.

Ganzen Generationen haben sie Popmusik bei- und nahegebracht, mit unverwechselbaren Stimmen, Witz und Wissen. Jeder Name für sich reicht schon aus, um Radiofans in Verzückung zu versetzen. Und das werden sie am Mittwoch, 30. Mai, zusammen tun: „Das ist ja wohl der Gipfel! Thomas Gottschalk und Fritz Egner zu Gast bei Werner Reinke“ verspricht einen Nachmittag voller Überraschungen und guter Laune.

Zusammen über 100 Jahre geballte Radiokompetenz

Thomas Gottschalk (68) erreichte Kultstatus als Deutschlands bekanntester und beliebtester Moderator mit der Samstagabend-Show „Wetten, dass…?“ (ZDF). Diese präsentierte er mit Unterbrechung von 1987 bis 2011. Erfolgreich im Fernsehen war er auch mit der „Late-Night-Show“ (RTL) oder „Na sowas!“ (ZDF). Seine beispiellose Karriere startete Gottschalk als Radiomoderator und Nachrichtensprecher beim Bayerischen Rundfunk (BR). Immer wieder drehte er auch Fernseh- und Kinofilme, u.a. mit Mike Krüger („Die Supernasen“).

Fritz Egner (68) wurde berühmt mit „Dingsda“. Ab 1985 war das Live-Ratespiel, bei dem Prominente von Kindern umschriebene Begriffe erraten mussten, sehr erfolgreich im Bayerischen Fernsehen und später im Ersten. Weitere Stationen waren „Ohne Filter“ im damaligen Programm von Südwest 3 und „Voll erwischt“ (ZDF). Gestartet war der gelernte Tontechniker Egner als Radiomoderator bei AFN, bevor er für Bayern 3 zum BR wechselte. Seine Kult-Radiosendung „Fritz & Hits“ moderiert er nach langer Pause mittlerweile in Bayern 1.

Werner Reinke (71) ist seit über 50 Jahren am Mikrofon. Der Träger des Deutschen Radiopreises in der Kategorie „Bester Moderator“ begann seine Radiokarriere in den sechziger Jahren bei Radio Bremen. Seit Anfang der siebziger Jahre ist er eine der prägenden Stimmen des Hessischen Rundfunks, lange Zeit in hr3, seit knapp zehn Jahren bei hr1. Insgesamt hat Reinke schon weit mehr als 10.000 Sendungen gemacht. Die Liste seiner Gäste liest sich dabei wie ein „Who’s who“ der Popmusik: Von Tom Jones bis Ina Müller, von Katie Melua bis David Bowie hatte er sie alle im Studio.