Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ informiert Vereine zur Datenschutzgrundverordnung

brilon-totallokal: Olsberg.Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bringt ab dem 25. Mai für alle, die Daten speichern oder verarbeiten, spürbare Veränderungen mit sich. Das gilt auch für die heimischen Vereine, die sich ebenfalls auf die neue Rechtslage einstellen müssen.

Um den Vereinen in der Stadt Olsberg wichtige Grundsatzinformationen, Tipps und Handlungsempfehlungen zur DSGVO zu geben, bietet die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ ein Kurz-Seminar „Datenschutz und Verein“ an. Es findet am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Olsberger Rathauses statt. Referentin ist Elke Menke, die Datenschutzbeauftragte der Firma Stratmann Städtereinigung. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter aller Vereine im Bereich der Stadt Olsberg. Die Teilnahme ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail an mareike.vollmer@olsberg.de gebeten.

