Brilon-Totallokal: Bewerbungsendspurt: Bis Ende des Monats noch bewerben

brilon-totallokal: Im den beiden zurückliegenden Jahren konnten sich bislang acht Handwerksunternehmen aus dem Bezirk der Handwerkskammer Südwestfalen die Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ dank ihrer vorbildhaften Leistungen sichern. Auch in diesem Jahr haben die Ausbildungsbetriebe im Kammerbezirk Südwestfalen wieder die Chance, dieses ganz besondere Siegertreppchen zu erklimmen, denn die Handwerkskammer Südwestfalen hat erneut mit der Unterstützung der Sparkassen und Volksbanken im Kammerbezirk sowie der Signal Iduna und der ikk classic den Wettbewerb „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2018“ ausgeschrieben. Die Preisverleihung findet im Rahmen des „Treffpunkt Handwerks“ der Handwerkskammer Südwestfalen statt. Die Schirmherrschaft für den Wettbewerb hat Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, übernommen.

Die Auszeichnung wird in drei Kategorien verliehen, die jeweils mit einem Preisgeld von 2.000 Euro für die Sieger ausgestattet sind. Für die weiteren Nominierten gibt es 500 Euro pro Betrieb. Wer sich in der Ausbildung des Berufsnachwuchses besonders engagiert oder in der Nachwuchswerbung besonders aktiv ist, kann sich ebenso bewerben wie Betriebe, die jungen Menschen mit schwierigeren Startbedingungen eine Chance geben. Auch die Leistungen von Lehrlingen können ein Kriterium sein. Die Palette der möglichen Gründe als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ ausgezeichnet zu werden ist praktisch grenzenlos. Eine fünfköpfige Jury aus Vertretern der Handwerkskammer, der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermittelt aus den Bewerbungen für jede Kategorie jeweils einen Preisträger.

Wichtig ist auf jeden Fall der Bewerbungsschluss: Am 31. Mai müssen die Bewerbungen bei der Handwerkskammer Südwestfalen eingegangen sein.

Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es auf der Internetseite der Handwerkskammer oder im Flyer zum Wettbewerb unter https://bit.ly/2IOLmH0

Ansprechpartner ist Markus Kluft, Telefon 02931/ 877-124. www.hwk-swf.de

Quelle: Markus Kluft, Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon