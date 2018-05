Jung trifft Alt

Brilon-Totallokal: Briloner Ministranten in der Seniorenresidenz

brilon-totallokal: Am Freitag begab sich eine kleine Gruppe Briloner Ministranten auf den Weg zur Seniorenresidenz Brilon. Eine Aktion der anderen Art stand an, wir hatten uns zum Spielnachmittag angekündigt. In der Seniorenresidenz angekommen wartete auch schon eine Gruppe rüstiger Senioren auf uns.

Genau wie sie waren wir natürlich hundertprozentig motiviert und voller Vorfreude auf einen tollen Nachmittag. Wir spielten klassische Gesellschaftsspiele wie Mensch-Ärger-Dich-Nicht, Kaffee-Klatsch und viele mehr. Es begann ein super Nachmittag mit viel Spaß und Freude, welche sich natürlich durch den ein oder anderen Sieg noch erhöhte. Die spielerfahrenen Senioren gaben uns noch den ein oder anderen taktischen Kniff für das jeweilige Spiel mit an die Hand, damit wir gegen solche Spielprofis nicht ganz chancenlos waren.

So verging ein toller Nachmittag, wo es am Ende weder Sieger noch Verlierer gab, da alle Beteiligten einen Riesenspaß hatten und gar nicht aufhören wollten zu spielen.

Ein Dank geht an die Seniorenresidenz Brilon für den tollen Nachmittag und die gute Planung.

Quelle: Sabrina Jorewitz, Messdiener-Management

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon