Viel Los bei den Altenbürener „Steinbergstrolchen“

Im Mai kamen die „Steinbergstrolche aus dem Feiern nicht mehr heraus.

brilon-totallokal: Jede der drei Gruppen lud die Omas und Opas zum Großelternnachmittag ein. Den Anfang machten die Jüngsten, die Wichtelkinder. Sie bereiteten einen kleinen Tanz vor und sangen den Großeltern ein Lied vor. Nachdem nach Herzenslust das Lieblingsspielzeug ausprobiert wurde, luden wir zu Kaffee und Kuchen ein. Ähnlich sah es 2 Tage später bei den Kindern der Zwergengruppe aus. Sie verwandelten sich in kleine Eulen, tanzten den Eulentanz vor, führten zum ersten Mal ein kleines Rollenspiel „Die heule Eule“ auf und die Großeltern lernten das Singspiel von den „Sechs kleinen Eulenkindern“ kennen. Nach reichlich Applaus für das tolle Programm, zeigten die Kinder ihren Großeltern den Kindergarten und spielten mit den Omas und Opas. Ein Kaffeetrinken rundete den gelungenen Nachmittag ab.

Etwas anders feierten die „Waldtrolle“ die angegliederte Waldgruppe des Kindergartens, ihren Großelternnachmittag. Bei herrlichem Sonnenschein, wurden die Großeltern, kurze Hand mit in den Wald genommen. Aus Modelliermasse und gesammelten Naturmaterialien wurden lustige Baumgesichter gestaltet. Nachdem der Wald erkundet war, tranken wir an der alten Schule in Esshoff, dem Gruppenraum der Waldgruppe, Kaffee und aßen selbstgebackenen Kuchen.

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete das Muttertagskaffeetrinken. Alle Kinder brachten ihre Mamas in den Kindergarten in Altenbüren. Die Highlights der Großelternnachmittage wurden nun auch den Müttern vorgeführt und präsentiert. Jedes Kind hatte zudem noch ein Geschenk für die Mama vorbereitet, welches mit einem kleinen Gedicht überreicht wurden. Bei wunderbarem, warmen Wetter, wurde anschließend mit weit über 80 Personen, auf dem Kindergartenspielplatz Kaffee getrunken, erzählt und gespielt.

Quelle: Katrin Sommerkamp / Bild: privat

