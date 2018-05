Brilon-Totallokal: Über den gesamten Mai fanden die Waldwochen der DRK-KiTa Brilon statt.

brilon-totallokal: In diesem Themen Monat wurden mit den Kindern verschiedene Aktionen zum Thema Wald unternommen. Die einzelnen Gruppen sind mit ihren Erzieherinnen z.B. in den „Drübel“ gegangen um dort zu lernen welche Arten von Bäumen es gibt, wie die verschiedenen Blätter aussehen, welche Tiere bei uns in der Region leben und was es alles zu beachten gilt, wenn man sich in der Natur aufhält.

Die Angebote und Aktionen wurden von jeder Gruppe (unabhängig vom Alter der Kinder) wahrgenommen und altersentsprechend angepasst. Hierdurch konnten waldpädagogische Elemente umgesetzt werden und die regionale Umwelt den Kindern nähergebracht werden. Unter anderem konnten die Kinder aus Waldmaterial Höhlen oder kreative Gegenstände basteln. Zusätzlich konnten die Kinder sich natürlich ordentlich austoben, so dass die Bewegung ebenso im Vordergrund stand.

Zum Abschluss der Waldwochen werden die Kinder der Einrichtung mit Ihren Eltern am Dienstag den 29.05 den Waldfeenpfad durchlaufen. Hier erwarten die Kinder samt Eltern verschiedene Stationen, ein Hochsitz sowie mehrere Geschicklichkeitsspiele.

Foto: DRK Brilon

Quelle: Felix Müller, DRK Brilon Sozialdienste gGmbH

