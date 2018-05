Herzliche Einladung zum „Tag der offenen Tür“ am Samstag 16.6.2018 ab 11.00 Uhr

Brilon-Totallokal: Unsere Kindertageseinrichtung Sankt Petrus und Andreas in Brilon wird in diesem Jahr 55 Jahre alt.

brilon-totallokal: Dies möchten wir am Samstag, den 16.6.2018 ab 11.00 Uhr gemeinsam mit Ihnen/Euch feiern. Wir laden alle Interessierte sehr herzlich ein unser Gast zu sein! Wir bieten an diesem Tag verschiedene Möglichkeiten an, sich an frühere Zeiten zu erinnern, die Gegenwart zu erleben und ein interessantes Mitmachprogramm erwartet die Kinder.

Gegen 16.30 Uhr freuen wir uns auf einen musikalischen Abschluss mit einem tollen Kinderliedermacher Herr H. Vielfältige Snacks, Kaffee und Kuchen stehen bereit.

Quelle: Silvia Hesse, Kita St. Petrus und Andreas, Brilon

