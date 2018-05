Licht und Motor aus – Film ab: Autokino in Brilon

Brilon-Totallokal: Autokino am 07. und 08. Juni erstmals am Flugplatz Thülen….

brilon-totalloakl: Wer kennt es nicht, obwohl es wahrscheinlich bisher die Wenigsten selber erlebt haben: Die Rede ist von einem Autokino. In Brilon kann man es am 07. und 08. Juni erstmals am Flugplatz Thülen genießen.

Fünf Studentinnen der VWA Hellwig –Sauerland verwandeln den Flugplatz Thülen in einen Open-Air-Kinosaal. Im Rahmen Ihrer Vorlesung Projektmanagement musste ein Projekt geplant und realisiert werden. Unterstützung bekommen die Fünf von der BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und der Unternehmensinitiative Big Six Brilon sowie der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. Die Besucher können sich auf die aktuellen Filme „Wunder“ (07.06.) und „Willkommen bei den Hartmanns“ (08.06.) freuen. Je nach den Lichtverhältnissen beginnen die Filmvorstellungen mit Einbruch der Dunkelheit (ca. 21.30Uhr). Einlass der Autos ist an den Abenden jeweils ab 20 Uhr. „Das Autokino ist ein einmaliges Event in Brilon, das es so noch nicht gegeben hat. Wir hoffen hiermit ein Veranstaltung anbieten zu können, die bei Jung und Alt gleichermaßen positiv ankommt.“, so die Projektbeteiligten in einer Pressemitteilung. Natürlich ist vor Ort auch eine kinomäßige Versorgung sichergestellt, zusätzlich gibt es leckere Bratwurst der Firma Scharfenbaum.

Karten gibt es ab 10€ pro Ticket ab dem 23.04.2018 bei Bücherei Podzun, der Volksbank BBS oder der BWT in Brilon.

Quelle: BWT Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon