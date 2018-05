Neue „Huberta-Artikel“ im Museum Haus Hövener erhältlich.

Brilon-Totallokal: Das Schnadejahr 2018 wirft seine Schatten voraus…

brilon-totallokal: Brilon bereitet sich auf das Schützenfest und den traditionellen Grenzbegang vor. In ca. 4 Wochen treffen sich die Schnadegänger am frühen Montagmorgen auf dem Briloner Marktplatz um die Altenbürener Schnade zu gehen. Ab sofort sind auch die begehrten Schnadeartikel im Museum Haus Hövener wieder in unterschiedlichen Variationen erhältlich.

Neu im Angebot ist der „Huberta-Steckesel“ für den Blumenkübel in unterschiedlichen Größen; ein Must-have für alle Briloner und jeden Esel-Fan. Der begehrte Klassiker, der „Huberta-Anhänger“ in Silber und Gold, ist ebenfalls in großer Anzahl eingetroffen.

Die „Eselparade“, ein Brief-oder Serviettenhalter schmückt in Brilon und Umgebung schon viele Schreibtische und Kaffeetafeln und ist ein beliebtes Mitbringsel.

Auch für die kleinen Eselliebhaber gibt es hochwertige Esel-Stofftiere und weitere schöne Eselartikel, vom Schlüsselanhänger bis zum Eselbleistift. Das Museumsteam freut sich auf alle kleinen und großen Besucher; die Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.

Tel: 02961 – 9 63 99 01 Mail: museum@haus-hoevener.de

Quelle: Bild + Text Museum Haus Hövener / Apollonia Held-Wiese

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon