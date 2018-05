Afterworkkonzert „Latin America“ im Museumsgarten

Brilon-Totallokal: „Two for the Road“ gastieren in Brilon

brilon-totallokal: Das Team der BWT Brilon Kultour lädt „nach der Arbeit“ zu einem jazzigen Konzert in den herrlichen Museumsgarten am Haus Hövener in Brilon. Mit freundlicher Unterstützung des Kultursekretariates NRW Gütersloh ist ab 19.30 Uhr das Duo „Two for the Roads“ zu Gast.

Romantischer, zeitgemäßer, kammermusikalischer Jazz, der offen ist für Berührungen mit klassischer Musik, Folk und Pop – innovativ, klangverliebt und experimentierfreudig. Ein vielfarbig swingender Dialog zwischen Uli Bär am Kontrabass und Felix Krampen an der Gitarre. Da treffen die Beatles auf Bach und Musik des Jazz-Gitarristen Pat Metheny auf eine Ballade des Südamerikaners Egberto Gismonti. Die kleine Eisenbahn von Villa-Lobos führt zu Bär´s Tango unter dem Hochofen.

Mit der „Fantasia Frenetica Op. 161“ hat ihnen der brasilianische Komponist Jaime Zenamon eines der wenigen Originalwerke für Kontrabass und Gitarre gewidmet. Die Arrangements aller Stücke haben die beiden Musiker selbst geschrieben. „Latin America“, so heisst das aktuelle Programm, das die beiden gerade auf ihrer neuen CD veröffentlichen. Mit viel musikalischer Reiselust beschreiten die beiden unbekannte Wege, immer auf der Suche nach neuen musikalischen Horizonten. Bär und Krampen kennen sich schon seit Teenager-Zeiten, haben gemeinsam in Dortmund Musik studiert und sind bestens aufeinander eingespielt.

Nähere Informationen erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail kultur@brilon.de. Tickets sind ab sofort für 10 Euro (Vorverkauf) bei der Buchhandlung Prange, der Buchhandlung Podszun sowie bei der BWT erhältlich.

