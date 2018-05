Exklusiver Showact auf der Flughafenmesse „GATE2018“

Brilon-Totallokal: Vielfliegerin tritt am Flughafen auf

brilon-totallokal: Anna-Maria Zimmermann wird dieses Jahr auf der Erlebnismesse GATE 2018 am Samstag, den 23.06.2018 ab 16:30 Uhr als exklusiver Stargast eine Liveshow präsentieren. Die deutschlandweit bekannte Sängerin ist auch sonst als Vielfliegerin häufig am Paderborn-Lippstadt Airport. In der Sommersaison nutzt die Gütersloherin den Heimathafen regelmäßig, um zu ihren Auftritten nach Mallorca zu fliegen.

Mit ihrer Mischung aus Pop und Schlager versteht es die charismatische Westfälin perfekt, ein generationsübergreifendes Publikum zu fesseln. Auf ihren neuen Stücken präsentiert sie sich heute so nah am Puls der Zeit, wie nie zuvor. Bereits seit Veröffentlichung ihres 2010er Debütalbums „Einfach Anna!“ ist Anna-Maria Zimmermann aus der deutschen Schlagerlandschaft nicht mehr wegzudenken. Mühelos gelingt es der brünetten Powerfrau immer wieder, sich selbst neu zu erfinden und das Genre so lebendig und aufregend zu halten.

Vom 23. bis 24. Juni öffnet die Erlebnismesse GATE zum dritten Mal am Paderborn-Lippstadt Airport ihre Tore. Auf 20.000 qm präsentieren sich Unternehmen und Vereine in einmaliger Atmosphäre einem breiten Publikum. Die Messe, die der Flughafen gemeinsam mit der Messe- und Eventagentur CAT marketing GmbH veranstaltet, ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

An beiden Messetagen können Besucher rund um den Quax-Hangar direkt am Rollfeld des Flughafens Paderborn/Lippstadt eine Vielzahl an Attraktionen und Aktionen für Groß und Klein erleben. Beim großen WM-Public-Viewing wird das Spiel Deutschland : Schweden am Samstag, den 23.06.2018 ab 19.30 Uhr auf einer Großflächenleinwand übertragen und Live-Shows laden zum Verweilen ein. Zahlreiche Foodtrucks mit einer sommerlichen Chillout-Area servieren gehobenes Streetfood. Zudem präsentieren sich zahlreiche Reiseaussteller und planen mit Know-how und wertvollen Tipps für Sie die nächste Reise in die Ferne.

Weitere Informationen rund um die Erlebnismesse am Paderborn-Lippstadt Airport gibt es unter www.gatemesse.de.

Foto: Die beliebte Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann ist am Samstag, 23. Juni, der Stargast bei der Erlebnismesse Gate am Paderborn-Lippstadt-Airport.

Bildnachweis: Foto CAT Marketing GmbH

Quelle: Anke Hammerström , CAT marketing GmbH

