Infoveranstaltung Datenschutz des KSB voller Erfolg

250 Sportvereins-Vertreter an zwei Tagen geschult

brilon-totallokal: Der große Sitzungssaal im Kreishaus Meschede war zwei Abende lang sehr gut gefüllt. Grund war die Infoveranstaltung des KreisSportBundes Hochsauerlandkreis e.V. für seine Mitgliedsorganisationen zum Thema „Neue Datenschutzgrundverordnung“. Und 250 Funktionäre aus den Sportorganisationen im HSK nahmen die Einladung an. Zu den Themen Datenschutz und Bildrechte referierte Dieter Ostertag, autorisierter VIBSS-Berater des LSB NRW und Justitiar beim FLVW. Er ging auch auf die vielfältigen Fragen der interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein.

Die Rückmeldungen waren grundweg positiv. Das „Gespenst“ Datenschutzgrundverordnung hat seinen Schrecken etwas verloren. „Den Vereinsvertretern wurde ein erstes Rüstzeug an die Hand gegeben. Auch erste Schritte zur Umsetzung wurden erläutert.“, so Jens Morgenstern, Geschäftsstellenleiter des KSB. „Die Hausaufgaben, welche sich aus den neuen Verordnungen ergeben, müssen die Vereine jetzt zügig angehen. Es sind lösbare Aufgaben, ein Aussitzen ist aber nicht zu empfehlen.“

Weitere Informationen zum Thema unter sind unter https://www.hochsauerlandsport.de/service/datenschutz/ oder bei Jens Morgenstern in der Geschäftsstelle des KSB HSK unter 02904-9763251 erhältlich.

BU.: Der Sitzungssaal der Kreishauses Meschede war an beiden Tagen gut gefüllt

Quelle: KSB HSK

Bericht : brilon-totallokal.de