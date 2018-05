Liquid-Life Heroes platzieren sich erfolgreich beim Bike-Festival in Willingen

Brilon-Totallokal: Renntage am 19. und 20. Mai

brilon-totallokal: Es will schon etwas heißen, wenn sich ein regionales Mountainbike-Team beim größten Bike-Festival in Europa an den Start begibt, um sich in den unterschiedlichen Disziplinen mit den Größten der Großen aus der Szene zu messen.

Sieben Fahrerinnen und Fahrer der Liquid-Life Heroes aus Brilon wagten das Abenteuer und erzielten dabei mehr als achtsame Erfolge.

Der iXS Downhill Cup ist in der MTB-Szene eine wichtige Rennserie bestehend aus neun Rennen, die zum Beispiel in Slowenien, Italien, Österreich und in der Schweiz ausgetragen werden. Die Tatsache, dass der Cup in Winterberg und Willingen zwei seiner Stationen hat, beweist die Bedeutung des Sauerlands für den internationalen MTB-Wettkampfkalender.

Auf der knapp 2.200 Meter langen Downhill-Strecke in Willingen zeigte das Team-Urgestein Bernd Schumacher bei den Lizenzfahrern der Pro Masters-Klasse was er kann. Mit 2:07 Minuten lag er gerade mal 4,5 Sekunden von Platz eins entfernt und wurde Siebter! Jan Rach bewies mit seinen 13 Jahren in der Pro-Klasse der unter 17-Jährigen, dass von ihm noch viel zu erwarten sein wird: Mit knapp 2:15 Minuten fehlten ihm als Neuntplatzierten nur sechs Sekunden zu einem Platz auf dem Treppchen.

In der lizenzfreien Open Masters-Klasse ließ der 32-Jährige Martin Stitz in 2:15 Minuten aufhorchen und bewies seinem Arbeitgeber mit Platz zwölf, dass er eigentlich weniger Zeit zum Fahrradverkauf verwenden sollte und mehr Zeit für das Training bräuchte, um noch schneller zu werden. In der offenen Männerklasse konnte Max Klinger trotz technisch bedingten Fahrfehlers mit 2:19 min. einen guten 46. Platz im Mittelfeld belegen.

Auch der MTB-Nachwuchs meldete mit dem Geschwistern Katharina und Alexander Müller (elf und sieben Jahre) künftige Grobstollen-Ambitionen an. Beide belegten in der Junior-Klasse den jeweils dritten Platz und die errungenen Pokale sind vielleicht der Anfang einer künftigen Ruhmeshalle im Hause Müller.

Mit seinen 42 Jahren beweist Ralf Hausmann, dass er sich im besten Ausdaueralter befindet. An gleich beiden Tagen stellte er seine aeroben Kapazitäten unter Beweis und startete sowohl beim Mountain-Bike Marathon als auch beim Warsteiner Sauerland-Giro, der auf dem Rennrad absolviert wird. Beim MTB-Marathon über 116 Kilometer kam er nach 6:25 Stunden auf dem 43. Platz ins Ziel und lag damit im vorderen Drittel des 122 Mann starken Teilnehmerfelds. Am nächsten Tag spürte er vom Vortag eingefahrene „gute Beineˮ und belegte nach 3:57 Stunden einen nicht für möglich gehaltenen dritten Platz nach 120 anspruchsvollen Rennradkilometern; Lohn für tausende jährlich gefahrene Radkilometer im Gelände und auf der Straße.

BU.: Die Liquid-Life Heroes freuen sich schon jetzt auf das kommende Bikefestival am Briloner Trailground vom 8. bis 10. Juni.

Quelle: Liquid-Life, Fahrrad Neumann, Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon