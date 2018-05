Lkw-Fahrer fällt Beamten in die Arme

Brilon-Totallokal: Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

brilon-totallokal: Brilon (ots) – Am Sonntag gegen 11.50 Uhr meldete ein Autofahrer auf der Bundesstraße 480 einen auffälligen Silo-Sattelzug. Der Lkw fuhr in Schlangenlinien von Möhneburg in Richtung Alme. Hierbei fuhr er gegen mehrere Leitpfosten sowie Verkehrszeichen und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise kam es hierbei nicht zu einem Zusammenstoß. Der Zeuge überholte den Lkw und konnte diesen schließlich durch langsames Abbremsen anhalten. Kurze darauf traf die Polizei ein. Die Beamten mussten den stark angetrunkenen Fahrer beim Aussteigen aus dem Führerhaus abstützen. In der Fahrerkabine lagen unzählige Flaschen Alkohol. Ein Ankohltest ergab einen Wert von über 2,6 Promille.

Dem Mann aus der Ukraine wurde eine Blutprobe entnommen. Der Lkw wurde abgeschleppt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer war den Beamten nicht unbekannt. Er wurde erst am Sonntagmorgen, gegen 07.15 Uhr aus dem Briloner Polizeigewahrsam entlassen. Hier verbrachte er eine Nacht zur Ausnüchterung, nachdem er am Samstagabend in einem Schnellrestaurant an der Möhnestraße randaliert hatte. Nachdem der Mann sein Blut abgegeben hatte, durfte er erneut in seine Zelle. Nach Ausnüchterung und der Zahlung einer vierstelligen Sicherheitsleistung kann der Mann aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon