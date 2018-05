Manegentraum im Kreishauspark

Brilon-Totallokal: Brilon Kultour sucht noch Freiwillge für Pädagogisches Zirkusprojekt

brilon-totallokal: Der Ferienzirkus ZappZarap gastiert in der Zeit vom 18. bis 21. Juli 2018 wieder im Kreishauspark Brilon. Anmeldekarten für die letzten begehrten Plätze liegen noch bis zum Mitte Juni 2018 im Rathaus und der BWT aus.

Für die Unterstützung der Zirkuscoaches vor Ort sucht das Kulturbüro nun wieder Freiwillige ab 16 Jahren, die sich in einem Workshop unentgeltlich zu echten Zirkuscoaches ausbilden lassen und das komplette Projekt ehrenamtlich betreuen möchten. Ein Ehrenamtsnachweis sowie die örtliche Verpflegung wird von der Stadt Brilon gestellt. Interessierte (auch Gruppen oder Vereine) melden sich bitte bis zum 15. Juni 2018 bei Thomas Mester (Leiter Brilon Kultour) via Mail (t.mester@brilon.de) oder telefonisch (02961/9699-50).

Thomas Mester (Leiter Brilon Kultour) freut sich auf ein spannendes Projekt: „Kinder und Jugendliche werden in den Ferien bei uns zu Stars in der Manege – und das in einem originalen Zirkuszelt in unserem Kreishauspark“.

Bild: Zikus Zapp Brilon / Foto: Jörg Schlüter

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon