brilon-totallokal: Ein neues Angebot für Leben und Wohnen im Alter in Brilon stellt der Caritasverband Brilon bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 23. Juni, zwischen 10 und 13 Uhr vor. In dieser Zeit öffnen Caritas-Vorstand Heinz-Georg Eirund und Jutta Hillebrand-Morgenroth als zukünftige Leitung die Türen zur neuen Wohngemeinschaft „Am Derkeren Tor“.

Mit dem neuen Angebot will die Caritas Senioren eine weitere alternative Wohnform im Zentrum von Brilon anbieten. Dazu wurden auf zwei Wohnetagen jeweils drei Appartements sowohl modern als auch barrierefrei eingerichtet. Zu jeder WG gehört eine Wohnküche, in der auch das gemeinsame Aktionsprogramm besprochen wird. Unterstütz werden die zukünftigen WG-Bewohner punktuell von einer Alltagsbegleiterin, die zum Beispiel regelmäßige Freizeit- und Einkaufsfahrten oder das tägliche Mittagessen organisiert.

„Selbstständig in Gemeinschaft: Das sind zwei bedeutende Leitgedanken des Wohnkonzeptes“, betont Jutta Hillebrand-Morgenroth, die zukünftige Leitung der Wohngemeinschaft „Am Derkeren Tor“.

Detailfragen beantworten Caritas-Vorstand Heinz-Georg Eirund und Jutta Hillebrand-Morgenroth am Samstag, 23. Juni, zwischen 10 und 13 Uhr zum Tag der Offenen Tür „Am Derkeren Tor 15“. „Informationsgespräche und Besichtigungen sind darüber hinaus nach Terminabsprachen ab sofort möglich“, sagt Hillebrand-Morgenroth.

Infos und Termine unter 02961 9657 414.

Bild: Präsentieren ein neues Wohnangebot für Senioren direkt am Derkeren Tor: Karen Mendelin (Fachbereichsleitung Alten- und Krankenhilfe ambulant), Detlef Mewes (Hausbesitzer), Jutta Hillebrand-Morgenroth (Leitung Wohngemeinschaft „Am Derkeren Tor“) und Heinz-Georg Eirund (Vorstand Caritasverband Brilon).

Text + Foto: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon