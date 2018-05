Brilon-Totallokal: Kunst von Thomas Volkmann

brilon-totallokal: Am Dienstag, 29. Mai 2018 um 20.00 Uhr gibt es eine neue Ausstellung in der Sparkasse: Thomas Volkmann aus Werdohl stellt seine Werke unter dem Titel „Frisch aufgehangen“ in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland aus.

Fragt man Thomas Volkmann wie er zur Kunst kam, so wird er erzählen, dass er mit sechzehn Jahren leicht schläfrig in einer Schulklasse saß, als plötzlich die „Brennende Giraffe“ von Dali auf die sonst öde, weiße Schulwand projiziert wurde und er sofort wusste, dass er auch so etwas machen wollte – ohne allerdings zu wissen wer Dali war, noch was Surrealismus bedeutet.

Schaut man sich mit diesem Wissen sein Gesamtwerk an, so ist man erstaunt, dass keinerlei Verweise auf seine Inspirationsquelle zu erkennen ist. „Das liegt daran“, so Volkmann „dass meine ersten Versuche so kläglich waren, dass ich sie direkt nach Beginn meines Kunststudiums vernichtete. Bereits in den ersten Wochen in der Akademie wurde mein Blick extrem geschärft – und diesem Blick hielten meine pseudovergrübelten Teenager-Kritzeleien nicht stand.“

Mit dabei ist Mannok – eine Fusion aus DJ, Schlagzeuger und Jazz-Pianist. Mit ihrem frischen und eigenständigen Electro Swing haben MANOOK schon die unterschiedlichsten Veranstaltungen in eine riesige Tanzparty verwandeln können. Nicht nur national werden immer mehr Leute auf dieses interessante Projekt aufmerksam. Ein kleines Ausrufezeichen konnte bereits mit zwei erfolgreichen Konzerten im Deutschen Pavillon auf der Expo 2015 in Mailand und einem Abstecher in die Schweiz gesetzt werden. Selbst beinharte Rockfans wurden schon beim Abtanzen zu MANOOK „erwischt“. Eine Erklärung dafür ist sicherlich die Tatsache, dass es sich hier nicht um einen DJ im herkömmlichen Sinne handelt, der die aktuellen Charts aus dem Radio auflegt. Das kann schließlich jeder. Nein, hier hat man eine kleine Band mit großem Sound vor sich. Und es klingt lebendig!

Der Erlös des Abends wird gespendet an den Verein Kunterbunt Brilon e. V.

Laudatio: Christiane Hoffmann

Galerie Hoffmann – Rheda-Wiedenbrück

Tickets zum Preis von 12 € – für Kunden der Sparkasse Hochsauerland 8 € sind erhältlich bei Martina Ester – Telefon: 02961-793 183, E-Mail: m.ester@spk-hochsauerland.de

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon