Brilon Kultour Programmheft

brilon-totallokal: Das gut gewählte Cover von Brilon Kultour spricht sofort an. Musik, Kunst und Lebenslust ist eindeutig das, was die Gestalter Marlet Manser und Jörg Schlüter vermitteln wollten. Das Heft bietet mit seinen reichhaltigen Angeboten und mit etwa 120 Veranstaltungen für alle Generationen eine abwechslungsreiche Unterhaltung an. Die Kulturschaffenden der Stadt Brilon, BWT Brilon, die Sparkasse Hochsauerland, die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Kunstverein, die kulturinitiative Kulibri, der Besucherring, Brilon Natürlich, der Briloner Heimatbund, das Museum Haus Hövener, die Stadtbibliothek und Brilon Kultour mit Thomas Mester setzen sich intensiv und engagiert ein, die Stadt Brilon kulturell für die Bürger attraktiv zu machen. Das vielfältige Programm für alle Generationen ist ein Beweis des lobenswerten Engagements der Mitwirkenden.

Auf 190 Seiten wird einiges angeboten. Der Besucherring lädt an acht Abenden zu seinen Veranstaltungen ein, neun Angebote der Kulturinitiative Kulibri sind vertreten und es wird zahlreiche Ausstellungen im Rathaus, der Sparkasse und im Haus Hövener geben.

Am 1. Juni geht es mit einem kleinen Konzert, einem französischen Chanson-Abend, im Garten Haus Hövener los. Die von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten gesponserte neue Bühne wird im Garten vom Haus Hövener für die Theatervorstellungen aufgestellt . Der attraktive Garten selbst kann für z. B. Geburtstage gemietet werden. Am 7. und 8. Juni wird zum ersten Mal ein Autokino am Flugplatz Thülen präsentiert, das Sommertheater lädt alle am 5. Juli am Marktplatz zum ersten Theaterstück ein. Bei dem Musiksommer wird dieses Jahr ein DJ die Musik mischen.

Damit möchten die Veranstalter das jüngere Publikum erreichen. Vom 18. bis 21. Juli wird das pädagogische Zirkusprojekt „Zapp Zarap“ im Kreishauspark die Kinder begeistern. Ebenfalls ist das Bilderbuchkino, Spiel und Quiz-Zeit in der Briloner Stadtbibliothek eine willkommene Attraktion. Eine besondere Aktion ist vom 13. bis zum 16. Dezember, der am Rothaarsteig von Brilon Natürlich organisierte „Waldweihnachtsmarkt“, bei dem kleine Geschenke im Hüttenflair mit Kindern gebastelt werden. Eine Open Air Lesung wird als eine neue Idee umgesetzt und im August am Teich im Kurpark veranstaltet.

Im Oktober findet die große JazzNacht mit internationaler und großartiger Besetzung, Michael Wolny Trio und Kinga Glyk& Band als lebendige Jazz- Sensation zu Gast, in der Aula im Schulzentrum statt. Zum 10-jährigen Bühnenjubiläum sind im November die Laienschauspieler von Maul-Affen-Feil wieder zurück auf der Bühne im Kolpinghaus. Für ein besonderes Event, das im April 2019 neu geplant ist, setzte sich Thomas Mester ein. Es ist eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem WDR und der Moderatorin Steffi Neu. die „Steffis Kneipenquizz“ in den Kneipen moderiert.

Im Saal des Bürgerzentrums wird eigens dafür mit der Unterstützung der Warsteiner Brauerei eine Theke aufgestellt, um eine Kneipenatmosphäre zu schaffen. Altstadtfeste, Kurkonzerte, Kino und Theater, MusikSommer, Ausstellungen und Kinder Unterhaltungsprogramme bieten ein breites Band an kulturellen Angeboten in der Stadt Brilon – und das für jede Altersklasse. „Das gute Zusammenspiel der Mitwirkenden und Organisatoren ergibt den Erfolg um die uns andere Regionen beneiden“, freute sich Thomas Mester. „Ein starkes Stück Brilon, entstanden durch die begeisterte Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen“.

Das Programmheft, das komplett durch die Werbepartner finanziert wird, ist in einer Auflage von ca. 5000 Stück erschienen. Ab sofort kann man Tickets und Abonemonts für die jeweiligen Veranstaltungen auch online unter www.ticket-regional.de bestellen.

