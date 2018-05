Der Schnade-Flyer 2018 ist da!

Brilon-Totallokal: Flyer liegt in den Geschäftsstellen und im Rathaus aus

brilon-totallokal: Brilon. Schützenfest und Schnade – das gehört in Brilon bis heute zusammen und hat schon eine lange Geschichte: Der Briloner Schnadezug gehört zu den größten und originellsten Volksfesten Westfalens und ist der Inbegriff der Briloner Brauchtums- und Traditionspflege. Der nächste Schnadezug findet am Montag, 25. Juni 2018, statt.

Pünktlich um 6.30 Uhr treten die Offiziere der Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft von 1417 auf dem Marktplatz an, holen die Fahnen aus dem festlich geschmückten historischen Rathaus und präsentieren diese den Schnadebrüdern, die sich trotz der frühen Morgenstunde schon zu Hunderten und Tausenden auf dem Marktplatz eingefunden haben.

Der Schnadeweg 2018 – die Altenbürener Schnade

Nach der Eröffnungszeremonie setzt sich der Schnadezug auf dem Marktplatz in Marsch und zieht zunächst um das Rathaus herum in die Strackestraße. Von dort geht es in die Rochusstraße und in den Derkerborn. Über den Lederker Weg geht es am Steinbruch vorbei bis zur Lederke. Hier wird die B 7 in Richtung Haar überquert. Über die Haar geht es zum Ackerstein bis Ottenkamp, sodann über den Winsberg bis zum Kuhstall an der Glenne. Weiter geht es zum ersten und zweiten Stotenberge bis zum Volkesloh und von hier bis zum Frühstücksplatz An den Pöten.

Dort wird eine etwa zweistündige Rast eingelegt. Von dort geht es an der Glockenbuche vorbei über den Soestweg zum Grünebergsiepen. Entlang der Glenne nimmt der Schnadezug dann seinen Weg die Horst hinauf bis zum Lagerplatz An der Horst.

Auf das Hornsignal »Sammeln« erfolgt dort gegen 19.00 Uhr der Rückmarsch in Richtung Brilon, und zwar über den Soestweg bis zur Rixener Straße. Vorbei an den Aamühlen geht es dann zur Rixener Straße.

In Höhe des Feuerwehrgerätehauses hält der Schnadezug kurz an, um sich für den bevorstehenden Einzug in die Stadt zu ordnen.

Schnadekarte liegt bereit

Die Karte mit dem Weg des Schnadezuges 2018 liegt in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, im Rathaus, im Amtshaus und im Haus Hövener aus. Sie ist auch im Internet abrufbar unter www.brilon.de oder www.vb-bbs.de/wir-fuer-sie .

BU.: Freude auf die Schnade 2018 – Marc Reermann (Stadt Brilon) und der Leiter des Marktgebiets Brilon Ferdinand Klink von der Volksbank (von links) zeigen die Karte und den aktuellen Flyer mit der diesjährigen Schnadestrecke. Dieser liegt bei der Stadt Brilon, im Haus Hövener und in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten aus.

